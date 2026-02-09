$43.140.00
50.900.00
ukenru
8 лютого, 19:59 • 10433 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 23139 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 26790 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 27093 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 27896 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 23167 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 15772 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12690 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24860 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 39172 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Ексвидавця та дисидента Джиммі Лая засудили у Гонконзі до 20 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 570 перегляди

78-річного медіамагната Джиммі Лая засудили до 20 років ув'язнення в Гонконзі за порушення закону про національну безпеку. Це рішення стало фіналом переслідування засновника опозиційної газети Apple Daily.

Ексвидавця та дисидента Джиммі Лая засудили у Гонконзі до 20 років ув'язнення

Суд Гонконга оголосив вирок 78-річному медіамагнату Джиммі Лаю, призначивши йому 20 років позбавлення волі за звинуваченнями у порушенні закону про національну безпеку. Це рішення стало фіналом тривалого переслідування засновника опозиційної газети Apple Daily, якого вважають найвідомішим критиком пекінського режиму в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Джиммі Лай був визнаний винним у злочинах проти нацбезпеки ще у грудні 2025 року, і йому загрожувало довічне ув'язнення. Його заарештували у 2020 році після запровадження нового законодавства, яке фактично заборонило опозиційну діяльність. За роки перебування під вартою здоров'я літнього видавця сильно погіршилося, на чому неодноразово наголошували його близькі та міжнародні правозахисники.

Гонконг представив законопроект про безпеку з довічним ув'язненням за державну зраду та заколот08.03.24, 05:00 • 70873 перегляди

Лай став першим і найвідомішим фігурантом справ, порушених на підставі закону 2020 року. До свого арешту він десятиліттями розвивав успішний бізнес, проте став активним дисидентом після подій на площі Тяньаньмень у 1989 році. Його газета була ключовим майданчиком для продемократичних протестів, що і стало причиною жорсткої реакції влади.

Світова реакція на вирок дисиденту

Судовий процес над Лаєм став маркером повної втрати незалежності судовою системою Гонконга. Міжнародна спільнота розглядала цю справу як тест на дотримання прав людини, який влада регіону відверто провалила. Для багатьох активістів вирок у 20 років для 78-річного чоловіка є рівноцінним довічному ув'язненню.

Попри міжнародний тиск, Пекін продемонстрував непохитність у питанні придушення опозиції. Справа Джиммі Лая залишається центральною темою в дискусіях про свободу слова в Азії, а його засудження фактично фіксує нову політичну реальність Гонконга, де за критику влади передбачені десятиліття тюрми.

Перший вирок за підбурювання до заворушень з 1997 року: суд Гонконгу визнав винними двох журналістів29.08.24, 16:57 • 14408 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу