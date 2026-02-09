Ексвидавця та дисидента Джиммі Лая засудили у Гонконзі до 20 років ув'язнення

Суд Гонконга оголосив вирок 78-річному медіамагнату Джиммі Лаю, призначивши йому 20 років позбавлення волі за звинуваченнями у порушенні закону про національну безпеку. Це рішення стало фіналом тривалого переслідування засновника опозиційної газети Apple Daily, якого вважають найвідомішим критиком пекінського режиму в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Джиммі Лай був визнаний винним у злочинах проти нацбезпеки ще у грудні 2025 року, і йому загрожувало довічне ув'язнення. Його заарештували у 2020 році після запровадження нового законодавства, яке фактично заборонило опозиційну діяльність. За роки перебування під вартою здоров'я літнього видавця сильно погіршилося, на чому неодноразово наголошували його близькі та міжнародні правозахисники.

Лай став першим і найвідомішим фігурантом справ, порушених на підставі закону 2020 року. До свого арешту він десятиліттями розвивав успішний бізнес, проте став активним дисидентом після подій на площі Тяньаньмень у 1989 році. Його газета була ключовим майданчиком для продемократичних протестів, що і стало причиною жорсткої реакції влади.

Світова реакція на вирок дисиденту

Судовий процес над Лаєм став маркером повної втрати незалежності судовою системою Гонконга. Міжнародна спільнота розглядала цю справу як тест на дотримання прав людини, який влада регіону відверто провалила. Для багатьох активістів вирок у 20 років для 78-річного чоловіка є рівноцінним довічному ув'язненню.

Попри міжнародний тиск, Пекін продемонстрував непохитність у питанні придушення опозиції. Справа Джиммі Лая залишається центральною темою в дискусіях про свободу слова в Азії, а його засудження фактично фіксує нову політичну реальність Гонконга, де за критику влади передбачені десятиліття тюрми.

