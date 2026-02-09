$43.140.00
8 февраля, 19:59 • 10019 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 22037 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 25535 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 25931 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 26801 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 22574 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 15507 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12563 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24778 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 39024 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
публикации
Эксклюзивы
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 32132 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 53572 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 71908 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 65722 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 65903 просмотра
Бывшего издателя и диссидента Джимми Лая приговорили в Гонконге к 20 годам заключения

Киев • УНН

 • 8 просмотра

78-летнего медиамагната Джимми Лая приговорили к 20 годам заключения в Гонконге за нарушение закона о национальной безопасности. Это решение стало финалом преследования основателя оппозиционной газеты Apple Daily.

Бывшего издателя и диссидента Джимми Лая приговорили в Гонконге к 20 годам заключения

Суд Гонконга огласил приговор 78-летнему медиамагнату Джимми Лаю, назначив ему 20 лет лишения свободы по обвинениям в нарушении закона о национальной безопасности. Это решение стало финалом длительного преследования основателя оппозиционной газеты Apple Daily, которого считают самым известным критиком пекинского режима в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Джимми Лай был признан виновным в преступлениях против нацбезопасности еще в декабре 2025 года, и ему грозило пожизненное заключение. Его арестовали в 2020 году после введения нового законодательства, которое фактически запретило оппозиционную деятельность. За годы пребывания под стражей здоровье пожилого издателя сильно ухудшилось, на чем неоднократно акцентировали внимание его близкие и международные правозащитники.

Гонконг представил законопроект о безопасности с пожизненным заключением за государственную измену и мятеж08.03.24, 05:00 • 70873 просмотра

Лай стал первым и самым известным фигурантом дел, возбужденных на основании закона 2020 года. До своего ареста он десятилетиями развивал успешный бизнес, однако стал активным диссидентом после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Его газета была ключевой площадкой для продемократических протестов, что и стало причиной жесткой реакции властей.

Мировая реакция на приговор диссиденту

Судебный процесс над Лаем стал маркером полной потери независимости судебной системой Гонконга. Международное сообщество рассматривало это дело как тест на соблюдение прав человека, который власти региона откровенно провалили. Для многих активистов приговор в 20 лет для 78-летнего мужчины равносилен пожизненному заключению.

Несмотря на международное давление, Пекин продемонстрировал непоколебимость в вопросе подавления оппозиции. Дело Джимми Лая остается центральной темой в дискуссиях о свободе слова в Азии, а его осуждение фактически фиксирует новую политическую реальность Гонконга, где за критику власти предусмотрены десятилетия тюрьмы.

Первый приговор за подстрекательство к беспорядкам с 1997 года: суд Гонконга признал виновными двух журналистов29.08.24, 16:57 • 14408 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира