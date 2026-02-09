Бывшего издателя и диссидента Джимми Лая приговорили в Гонконге к 20 годам заключения

Суд Гонконга огласил приговор 78-летнему медиамагнату Джимми Лаю, назначив ему 20 лет лишения свободы по обвинениям в нарушении закона о национальной безопасности. Это решение стало финалом длительного преследования основателя оппозиционной газеты Apple Daily, которого считают самым известным критиком пекинского режима в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Джимми Лай был признан виновным в преступлениях против нацбезопасности еще в декабре 2025 года, и ему грозило пожизненное заключение. Его арестовали в 2020 году после введения нового законодательства, которое фактически запретило оппозиционную деятельность. За годы пребывания под стражей здоровье пожилого издателя сильно ухудшилось, на чем неоднократно акцентировали внимание его близкие и международные правозащитники.

Лай стал первым и самым известным фигурантом дел, возбужденных на основании закона 2020 года. До своего ареста он десятилетиями развивал успешный бизнес, однако стал активным диссидентом после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Его газета была ключевой площадкой для продемократических протестов, что и стало причиной жесткой реакции властей.

Мировая реакция на приговор диссиденту

Судебный процесс над Лаем стал маркером полной потери независимости судебной системой Гонконга. Международное сообщество рассматривало это дело как тест на соблюдение прав человека, который власти региона откровенно провалили. Для многих активистов приговор в 20 лет для 78-летнего мужчины равносилен пожизненному заключению.

Несмотря на международное давление, Пекин продемонстрировал непоколебимость в вопросе подавления оппозиции. Дело Джимми Лая остается центральной темой в дискуссиях о свободе слова в Азии, а его осуждение фактически фиксирует новую политическую реальность Гонконга, где за критику власти предусмотрены десятилетия тюрьмы.

