Главных редакторов медиа-издания Stand News признали виновными в подстрекательстве беспорядков в Гонконге. Пишет УНН со ссылкой на Rai News.

Детали

В четверг в Гонконге двое главных редакторов бывшего издания Stand News были осуждены за планы опубликовать так называемые подрывные статьи. Это первый приговор за подстрекательство к мятежу против журналистов со времени передачи Гонконга Китаю в 1997 году.

Двум редакторам - 54-летнему Чун Пуй-Куэну и 36-летнему Патрику Ламу - грозит до двух лет заключения.

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«Линия, принятая (Stand News), заключалась в поддержке и содействии местной автономии в Гонконге. Газета даже стала инструментом для очернения и очернения центральной власти и правительства специального административного региона.», - написал судья в своем приговоре.

Отмечается, что бывший главный редактор Патрик Лем отсутствовал на судебных слушаниях по состоянию здоровья.

Справка

Stand News, некогда ведущее онлайн-СМИ Гонконга, подверглось рейду со стороны полиции в декабре 2021 года. Впоследствии, из-за ареста его руководителей и немедленного замораживания активов оно было закрыто.

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Гонконг был передан Китаю в соответствии с соглашением 1997 года с Великобританией при условии, что Гонконг был создан как особый регион. Он имеет частичную автономию под девизом «одна страна, две системы». Соглашение действует до 2047 года.

Китай обвиняют в том, что он все больше усиливает свой контроль над Гонконгом.

Масштабные протесты начались в июне 2019 года и утихли в течение 2020 года после того, как власти разогнали демонстрации. В то же время пандемия коронавируса привела к ряду ограничений.

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