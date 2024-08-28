Новый раунд взаимодействия: Китай и США обсуждают проведение переговоров
Киев • УНН
Высокопоставленные чиновники Китая и США ведут переговоры о возможной встрече президентов Байдена и Си Цзиньпина. Обсуждаются также видеозвонки между военными командирами и другие сферы сотрудничества.
Высокопоставленные китайские и американские чиновники обсуждают возможную новую встречу между президентом Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином.
Пишет УНН со ссылкой на Voice of America и Cctv.
Детали
Высшие чиновники Китая и США обсуждают проведение новых переговоров между Джо Байденом и Си Цзиньпином. Дискуссия состоялась во время длительных переговоров между главным дипломатом Китая Ван И и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, - «на фоне острых разногласий между сверхдержавами и избирательной гонки в США 2024 года».
Ван И и Джейк Салливан, как указывается, «обсудили на своих встречах новый раунд взаимодействия между главами своих государств» Си Цзиньпином и Джо Байденом. Встреча состоится «в ближайшее время», сообщило государственное телевидение Cctv (Центральный Телеканал Китая).
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Согласно китайской версии о подготовке переговоров Байден-Си, обе стороны согласились проводить видеозвонки между своими военными командирами на местах «в соответствующее время». Этот шаг, как надеется Вашингтон, может предотвратить конфликты в таких районах, как Тайваньский пролив.
Встречи продлятся до четверга, и, как ожидается, охватят ряд сфер, где обе страны имеют разногласия.
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