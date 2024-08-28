Новий раунд взаємодії: Китай і США обговорюють проведення переговорів
Київ • УНН
Високопосадовці Китаю та США ведуть переговори про можливу зустріч президентів Байдена і Сі Цзіньпіна. Обговорюються також відеодзвінки між військовими командирами та інші сфери співпраці.
Високопоставлені китайські та американські чиновники обговорюють можливу нову зустріч між президентом Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном.
Пише УНН із посиланням на Voice of America та Cctv.
Деталі
Вищі чиновники Китаю та США обговорюють проведення нових переговорів між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном. Дискусія відбулася під час тривалих переговорів між головним дипломатом Китаю Ван І та радником з національної безпеки США Джейком Салліваном, - "на тлі гострих розбіжностей між наддержавами та виборчої гонки в США 2024 року".
Ван І та Джейк Салліван, як вказується, "обговорили на своїх зустрічах новий раунд взаємодії між главами своїх держав" Сі Цзіньпіном та Джо Байденом. Зустріч відбудеться "найближчим часом", повідомило державне телебачення Cctv (Центральний Телеканал Китаю).
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Згідно з китайською версією щодо підготовки переговорів Байден-Сі, обидві сторони погодилися проводити відеодзвінки між своїми військовими командирами на місцях "у відповідний час". Цей крок, як сподівається Вашингтон, може запобігти конфліктам у таких районах, як Тайванська протока.
Зустрічі триватимуть до четверга, і, як очікується, охоплять низку сфер, де обидві країни мають розбіжності.
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