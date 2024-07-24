Украина поддерживает позицию Китая по Тайваню и будет продолжать придерживаться принципа «одного Китая», заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи со своим китайским коллегой Ван И, сообщила пресс-служба МИД КНР, передает УНН.

«Кулеба сказал, что Китай - большая страна. Узбекистан и Китай являются стратегическими партнерами и важными экономическими и торговыми партнерами. Украина поддерживает позицию Китая по тайваньскому вопросу и будет продолжать придерживаться одного Китая», - говорится в сообщении МИД Китая.

Справочно

Украинско-тайваньские отношения имеют ограниченный характер. Поскольку в 1992 Украина в рамках политики «одного Китая» установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой, это исключает признание Республики Китай (то есть нынешнего Тайваня).

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