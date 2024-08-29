Перший вирок за підбурювання до заворушень з 1997 року: суд Гонконгу визнав винними двох журналістів

Головних редакторів медіа-видання Stand News визнали винними в підбурюванні заворушень у Гонконзі. Пише УНН із посиланням на Rai News.

Деталі

У четвер у Гонконзі двоє головних редакторів колишнього видання Stand News були засуджені за плани опублікувати так звані підривні статті. Це перший вирок за підбурювання до заколоту проти журналістів з часу передачі Гонконгу Китаю в 1997 році.

Двом редакторам - 54-річному Чун Пуй-Куену і 36-річному Патріку Ламу - загрожує до двох років ув'язнення.

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"Лінія, прийнята (Stand News), полягала в підтримці та сприянні місцевій автономії в Гонконгу. Газета навіть стала інструментом для очорнення та очорнення центральної влади та уряду спеціального адміністративного регіону.", – написав суддя у своєму вироку.

Зазначається, що колишній головний редактор Патрік Лем був відсутній на судових слуханнях за станом здоров'я.

Довідка

Stand News, колись провідне онлайн-ЗМІ Гонконгу, зазнало рейду з боку поліції в грудні 2021 року. Згодом, через арешт його керівників і негайне заморожування активів воно було закрито.

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Гонконг був переданий Китаю згідно з угодою 1997 року з Великобританією за умови, що Гонконг був створений як особливий регіон. Він має часткову автономію під девізом "одна країна, дві системи". Угода діє до 2047 року.

Китай звинувачують у тому, що він дедалі більше посилює свій контроль над Гонконгом.

Масштабні протести розпочалися в червні 2019 року і вщухли протягом 2020 року після того, як влада розігнала демонстрації. Водночас пандемія коронавірусу призвела до низки обмежень.

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