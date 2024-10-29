Експорт сирої нафти з рф зростає другий тиждень поспіль

російський морський експорт сирої нафти зростає другий тиждень поспіль і досяг найвищого рівня за місяць. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

"Потоки збільшилися на 120 000 барелів на день після аналогічного збільшення попереднього тижня, водночас основні порти на узбережжі Балтійського моря і Тихого океану працюють близько пікових рівнів", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що чотиритижневі середні обсяги вантажів впали на 50 000 барелів на день до 3,41 мільйона в період до 27 жовтня, що стало першим зниженням за п'ять тижнів. Падіння відобразило сплеск експорту, що спостерігався на тижні до 29 вересня, який випав з розрахунку. Але поставки на цій основі залишилися вищими за позначку в 3,4 мільйона, рівень, перевищений лише чотири рази з середини травня.

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Нафтопереробка в росії, як і раніше, перебуває на шляху до спаду до найнижчого рівня з травня 2022 року, що залишає більше сирої нафти доступною для експорту. Планове сезонне технічне обслуговування скоротило обсяги, на що також може вплинути нижча маржа, що робить переробку на деяких підприємствах на півдні росії менш привабливою.

Зростання потоків було зумовлене невеликим зростанням цін на російську сиру нафту, що допомогло підняти валову вартість експорту москви приблизно на 50 мільйонів доларів до 1,6 мільярда доларів за тиждень до 27 жовтня.

За даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень до 27 жовтня загалом 32 танкери завантажили 24,79 млн барелів російської сирої нафти. Обсяг зріс з переглянутих 23,93 млн барелів на 32 суднах попереднього тижня.

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Незважаючи на зростання щотижневих поставок, середній обсяг поставок за чотири тижні знизився до 3,41 млн барелів на день, що на 50 000 менше, ніж попереднього тижня.

Повідомляється, що росія скасувала свої експортні цілі наприкінці травня, вирішивши натомість обмежити видобуток, відповідно до своїх партнерів по групі виробників нафти ОПЕК+. Цільовий показник видобутку країни встановлено на рівні 8,978 млн барелів на день до кінця листопада після того, як заплановане пом'якшення деяких скорочень видобутку було відкладено на два місяці.

москва також пообіцяла провести глибші скорочення видобутку в жовтні та листопаді цього року, а потім з березня по вересень 2025 року, щоб компенсувати прокачування понад квоту ОПЕК+ на початку цього року.

Нагадаємо

Тиждень тому обсяги поставок нафти з росії досягли найвищого рівня з кінця червня, на тлі того, як сезонне технічне обслуговування має знизити переробку на НПЗ до найнижчого рівня за більш ніж два роки.

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