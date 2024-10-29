Экспорт сырой нефти из рф растет вторую неделю подряд

ukenru
Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 42145 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 95635 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 69488 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 103331 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 115043 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 128175 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 129596 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
28 октября 2024, 14:39 • 126995 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 115828 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
28 октября 2024, 11:44 • 148600 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Где ожидать туман и дождь: прогноз погоды на сегодня

Где ожидать туман и дождь: прогноз погоды на сегодня

06:13 • 27334 просмотра
Ночная атака рф: в Киеве возросло количество пострадавших, в Кривом Роге завершены спасательные работы

Ночная атака рф: в Киеве возросло количество пострадавших, в Кривом Роге завершены спасательные работы

06:55 • 20031 просмотра
Южная Корея отправляет делегацию в Украину из-за войск КНДР в россии

Южная Корея отправляет делегацию в Украину из-за войск КНДР в россии

07:17 • 21772 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 107959 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 75590 просмотра
публикации
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

11:46 • 95635 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 75590 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

10:03 • 103331 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 107959 просмотра
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

28 октября 2024, 11:44 • 148600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Как увидеть зомби: инструкция

Как увидеть зомби: инструкция

14:03 • 12382 просмотра
В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

13:20 • 16268 просмотра
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

28 октября 2024, 14:53 • 105212 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

28 октября 2024, 13:01 • 110787 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

28 октября 2024, 12:17 • 111898 просмотра
Актуальное
Экспорт сырой нефти из рф растет вторую неделю подряд

Экспорт сырой нефти из рф растет вторую неделю подряд

Киев  •  УНН

15:34 • 1581 просмотра

Read in English

Морской экспорт российской нефти вырос на 120 000 баррелей в день вторую неделю подряд. Общий объем экспорта достиг 24,79 млн баррелей при средней четырехнедельной поставке 3,41 млн баррелей в день.

российский морской экспорт сырой нефти растет вторую неделю подряд и достиг самого высокого уровня за месяц.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg

"Потоки увеличились на 120 000 баррелей в день после аналогичного увеличения на предыдущей неделе, при этом основные порты на побережье Балтийского моря и Тихого океана работают около пиковых уровней", - говориться в сообщении.

Сообщается, что четырехнедельные средние объемы грузов упали на 50 000 баррелей в день до 3,41 миллиона в период до 27 октября, что стало первым снижением за пять недель. Падение отразило всплеск экспорта, наблюдавшийся на неделе до 29 сентября, выпавший из расчета. Но поставки на этой основе остались выше отметки в 3,4 миллиона, уровень, превышенный всего четыре раза с середины мая.

россия нарастила мощность теневого нефтяного флота на около 70% за год, несмотря на санкции Запада - FT14 октября 2024, 08:59 • 15876 просмотров

Нефтепереработка в россии по-прежнему находится на пути к спаду до самого низкого уровня с мая 2022 года, что оставляет больше сырой нефти доступной для экспорта. Плановое сезонное техническое обслуживание сократило объемы, на что также может повлиять более низкая маржа, делающая переработку на некоторых предприятиях на юге россии менее привлекательной.

Рост потоков был обусловлен небольшим ростом цен на российскую сырую нефть, что помогло поднять валовую стоимость экспорта москвы примерно на 50 миллионов долларов до 1,6 миллиарда долларов за неделю до 27 октября.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 27 октября в общей сложности 32 танкера загрузили 24,79 млн баррелей российской сырой нефти. Объем вырос с пересмотренных 23,93 млн баррелей на 32 судах на предыдущей неделе.

Британия ввела "самые большие" санкции против теневого флота рф17 октября 2024, 11:07 • 10108 просмотров

Несмотря на рост еженедельных поставок, средний объем поставок за четыре недели снизился до 3,41 млн баррелей в день, что на 50 000 меньше, чем на предыдущей неделе.

Сообщается, что россия отменила свои экспортные цели в конце мая, решив вместо этого ограничить добычу, в соответствии со своими партнерами по группе производителей нефти ОПЕК+. Целевой показатель добычи страны установлен на уровне 8,978 млн баррелей в день до конца ноября после того, как запланированное смягчение некоторых сокращений добычи было отложено на два месяца.

москва также пообещала провести более глубокие сокращения добычи в октябре и ноябре этого года, а затем с марта по сентябрь 2025 года, чтобы компенсировать прокачку сверх квоты ОПЕК+ в начале этого года.

Напомним

Неделю ранее объемы поставок нефти из россии достигли самого высокого уровня с конца июня, на фоне того, как сезонное техническое обслуживание должно снизить переработку на НПЗ до самого низкого уровня за более чем два года.

G7 готовит новые меры против теневого флота рф и соблюдения потолка цен на нефть: что известно об обходе санкций27 октября 2024, 15:48 • 38211 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаНовости Мира
opekОПЕК
bloomberg-lpBloomberg L.P.
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания