Экспорт сырой нефти из рф растет вторую неделю подряд

российский морской экспорт сырой нефти растет вторую неделю подряд и достиг самого высокого уровня за месяц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

"Потоки увеличились на 120 000 баррелей в день после аналогичного увеличения на предыдущей неделе, при этом основные порты на побережье Балтийского моря и Тихого океана работают около пиковых уровней", - говориться в сообщении.

Сообщается, что четырехнедельные средние объемы грузов упали на 50 000 баррелей в день до 3,41 миллиона в период до 27 октября, что стало первым снижением за пять недель. Падение отразило всплеск экспорта, наблюдавшийся на неделе до 29 сентября, выпавший из расчета. Но поставки на этой основе остались выше отметки в 3,4 миллиона, уровень, превышенный всего четыре раза с середины мая.

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Нефтепереработка в россии по-прежнему находится на пути к спаду до самого низкого уровня с мая 2022 года, что оставляет больше сырой нефти доступной для экспорта. Плановое сезонное техническое обслуживание сократило объемы, на что также может повлиять более низкая маржа, делающая переработку на некоторых предприятиях на юге россии менее привлекательной.

Рост потоков был обусловлен небольшим ростом цен на российскую сырую нефть, что помогло поднять валовую стоимость экспорта москвы примерно на 50 миллионов долларов до 1,6 миллиарда долларов за неделю до 27 октября.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 27 октября в общей сложности 32 танкера загрузили 24,79 млн баррелей российской сырой нефти. Объем вырос с пересмотренных 23,93 млн баррелей на 32 судах на предыдущей неделе.

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Несмотря на рост еженедельных поставок, средний объем поставок за четыре недели снизился до 3,41 млн баррелей в день, что на 50 000 меньше, чем на предыдущей неделе.

Сообщается, что россия отменила свои экспортные цели в конце мая, решив вместо этого ограничить добычу, в соответствии со своими партнерами по группе производителей нефти ОПЕК+. Целевой показатель добычи страны установлен на уровне 8,978 млн баррелей в день до конца ноября после того, как запланированное смягчение некоторых сокращений добычи было отложено на два месяца.

москва также пообещала провести более глубокие сокращения добычи в октябре и ноябре этого года, а затем с марта по сентябрь 2025 года, чтобы компенсировать прокачку сверх квоты ОПЕК+ в начале этого года.

Напомним

Неделю ранее объемы поставок нефти из россии достигли самого высокого уровня с конца июня, на фоне того, как сезонное техническое обслуживание должно снизить переработку на НПЗ до самого низкого уровня за более чем два года.

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