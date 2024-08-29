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Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини у липні залишався у нормі попри бан "лукойла" - Bloomberg

Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини у липні залишався у нормі попри бан "лукойла" - Bloomberg

Київ • УНН

 • 16055 перегляди

Експорт сирої нафти з росії до Угорщини та Словаччини через Україну в липні залишився нормальним, незважаючи на обмеження щодо "Лукойлу". "Татнафта" компенсувала більшість недостачі барелів.

Експорт сирої нафти з росії до Угорщини та Словаччини через Україну в липні залишився в межах норми, попри українські обмеження щодо ПАТ "лукойл", оскільки ПАТ "татнафта" зайнялося заміною основної частини бракуючих барелів, з посиланням на джерела повідомило Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Україна посилила обмеження щодо другого за величиною виробника нафти в росії через військову агресію кремля, фактично заборонивши компанії транзит сирої нафти через свою територію з кінця червня, вказує видання. Санкції проти "лукойла" торкнулися Угорщини та Словаччини, країн, які не мають виходу до моря, і продовжили імпортувати російські барелі трубопроводом "Дружба" через Україну після отримання тимчасових винятків з енергетичних санкцій ЄС, зазначає видання

"За словами людини, знайомої з галузевими даними, росія експортувала близько 436 000 тонн сирої нафти до Угорщини та близько 356 000 тонн до Словаччини минулого місяця через Україну. Це збільшення загального обсягу постачання з червня і відповідає рівням, що спостерігалися раніше цього року, показують дані", - ідеться у повідомленні.

"лукойл", як вказано, дійсно припинив постачання в липні, але "російський виробник "татнафта" замінив більшу частину цих барелів, збільшивши свій експорт до Угорщини та Словаччини", сказало джерело.

Липневі дані підтверджують зроблені раніше заяви угорських і словацьких чиновників про те, що вони знайшли тимчасові рішення питання санкцій проти "лукойлу", на який історично припадала половина російських поставок трубопроводом "Дружба". Українські чиновники також заявили, що транзит нафти до обох країн ЄС залишався стабільним у липні.

Зниження постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини до липня, як зазначається, може бути пов'язане зі щорічним обслуговуванням на нафтопереробних заводах Mol Nyrt у цих двох країнах.

Енергетична компанія, що базується в Будапешті, веде переговори з метою знайти довгострокове рішення для забезпечення поставок російської нафти. У компанії є хороші шанси підписати необхідні угоди, заявив міністр кабінету міністрів Угорщини Гергей Гуляш на урядовому брифінгу минулого тижня, не уточнивши, з ким саме велися переговори.

Нове технічне рішення, яке Україна, схоже, готова ухвалити, означатиме, що транзит обійдеться дорожче, і "MOL" доведеться нести ризик на російсько-українському кордоні", сказав він, не вдаючись у подробиці.

Будапешт розглядає варіант рішення з транзитом нафти від російсько-українського кордону: це може взяти на себе угорська MOL22.08.24, 15:51 • 15441 перегляд

Згідно з чинною угодою про постачання нафти з "лукойлом", заблокованою українськими обмеженнями, як повідомляється, російська сторона несе відповідальність за доставку сирої нафти у Фенешлітке, невелике угорське селище, та у Будковце у Словаччині, обидва на кордоні з Україною.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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