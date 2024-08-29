Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию в июле оставался в норме, несмотря на бан "лукойла" - Bloomberg

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

  •  118101 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

  •  100941 просмотра
Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

  •  101382 просмотра
Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

  •  63859 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  69752 просмотра
публикации
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  1505 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  35960 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  69752 просмотра
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
Эксклюзив

  •  75866 просмотра
Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

  •  138069 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

  •  3908 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

  •  100943 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

  •  67721 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

  •  69465 просмотра
28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа 2024, 03:03  •  102689 просмотра
Актуальное
Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию в июле оставался в норме, несмотря на бан "лукойла" - Bloomberg

Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию в июле оставался в норме, несмотря на бан "лукойла" - Bloomberg

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 11:00  •  8430 просмотра

Read in English

Экспорт сырой нефти из России в Венгрию и Словакию через Украину в июле остался нормальным, несмотря на ограничения по «Лукойлу». «Татнефть» компенсировала большинство недостачи баррелей.

Экспорт сырой нефти из россии в Венгрию и Словакию через Украину в июле остался в пределах нормы, несмотря на украинские ограничения по ПАО "лукойл", поскольку ПАО "татнефть" занялось заменой основной части недостающих баррелей, со ссылкой на источник сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Украина ужесточила ограничения относительно второго по величине производителя нефти в россии из-за военной агрессии кремля, фактически запретив компании транзит сырой нефти через свою территорию с конца июня, указывает издание. Санкции против "лукойла" коснулись Венгрии и Словакии, стран, не имеющих выхода к морю, и продолжавших импортировать российские баррели по трубопроводу "Дружба" через Украину после получения временных исключений из энергетических санкций ЕС, отмечает издание.

"По словам человека, знакомого с отраслевыми данными, россия экспортировала около 436 000 тонн сырой нефти в Венгрию и около 356 000 тонн в Словакию в прошлом месяце через Украину. Это увеличение общего объема поставок с июня и соответствует уровням, наблюдавшимся ранее в этом году, показывают данные", - говорится в сообщении.

"Лукойл", как указано, действительно прекратил поставки в июле, но "российский производитель "татнефть" заменил большую часть этих баррелей, увеличив свой экспорт в Венгрию и Словакию", сказал источник.

Июльские данные подтверждают сделанные ранее заявления венгерских и словацких чиновников о том, что они нашли временные решения вопроса санкций против "лукойла", на который исторически приходилась половина российских поставок по трубопроводу "Дружба". Украинские чиновники также заявили, что транзит нефти в обе страны ЕС оставался стабильным в июле.

Снижение поставок российской нефти в Венгрию и Словакию до июля, как отмечается, может быть связано с ежегодным обслуживанием на нефтеперерабатывающих заводах MOL Nyrt в этих двух странах.

Базирующаяся в Будапеште энергетическая компания ведет переговоры с целью найти долгосрочное решение для обеспечения поставок российской нефти. У компании есть хорошие шансы подписать необходимые соглашения, заявил министр кабинета министров Венгрии Гергей Гуляш на правительственном брифинге на прошлой неделе, не уточнив, с кем велись переговоры.

Новое техническое решение, которое Украина, похоже, готова принять, будет означать, что транзит обойдется дороже, и "MOL" придется нести риск на российско-украинской границе", сказал он, не вдаваясь в подробности.

Будапешт рассматривает вариант решения с транзитом нефти от российско-украинской границы: это может взять на себя венгерская MOL22 августа 2024, 12:51 • 15106 просмотров

Согласно действующему соглашению о поставках нефти с "лукойлом", заблокированным украинскими ограничениями, как сообщается, российская сторона несет ответственность за доставку сырой нефти в Фенешлитке, небольшой венгерский поселок, и в Будковце в Словакии, оба на границе с Украиной.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Эксклюзив
Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны
  •  42749 просмотра

Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Эксклюзив
Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми
  •  40362 просмотра

Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Эксклюзив
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
  •  75886 просмотра

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

Эксклюзив
Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара
  •  73452 просмотра

Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара

Эксклюзив
"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"
28 августа 2024, 11:21  •  116346 просмотра

"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"

Эксклюзив
Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст
28 августа 2024, 09:40  •  116663 просмотра

Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст

Эксклюзив
Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть
28 августа 2024, 09:18  •  113041 просмотра

Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть

Эксклюзив
Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина
28 августа 2024, 07:47  •  106740 просмотра

Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина

Эксклюзив
Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог
27 августа 2024, 13:26  •  116903 просмотра

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Эксклюзив
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
27 августа 2024, 13:06  •  194146 просмотра

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Популярные

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  69752 просмотра
Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

  •  63859 просмотра
Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии

  •  101382 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

  •  100941 просмотра
Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

  •  118101 просмотра

Публикации

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  1505 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  35960 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  69752 просмотра
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
Эксклюзив

  •  75866 просмотра
Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

Наказание беглецов: понесут ли ответственность бывшие нардепы вроде Ризаненко

  •  138069 просмотра

Война

Партизаны обнаружили замаскированную базу российских войск на Запорожье

Партизаны обнаружили замаскированную базу российских войск на Запорожье

  •  8969 просмотра
Спутниковые снимки зафиксировали распространение пожара на нефтебазе в ростовской области

Спутниковые снимки зафиксировали распространение пожара на нефтебазе в ростовской области

  •  9368 просмотра
россияне обстреляли авиабомбами Белополье на Сумщине, есть повреждения

россияне обстреляли авиабомбами Белополье на Сумщине, есть повреждения

  •  9913 просмотра
"Некоторые системы Patriot были анонсированы, но еще не поставлены": Кулеба призвал партнеров ускориться с ПВО

"Некоторые системы Patriot были анонсированы, но еще не поставлены": Кулеба призвал партнеров ускориться с ПВО

  •  19163 просмотра
Нидерланды позволяют Украине использовать F-16 для ударов по России, но при одном условии

Нидерланды позволяют Украине использовать F-16 для ударов по России, но при одном условии

  •  23669 просмотра

политика

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  1521 просмотра
Экс-заместителя главы Госагентства инфраструктурных проектов подозревают в растрате 8,5 млн грн

Экс-заместителя главы Госагентства инфраструктурных проектов подозревают в растрате 8,5 млн грн

  •  10997 просмотра
"Некоторые системы Patriot были анонсированы, но еще не поставлены": Кулеба призвал партнеров ускориться с ПВО

"Некоторые системы Patriot были анонсированы, но еще не поставлены": Кулеба призвал партнеров ускориться с ПВО

  •  19163 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  35960 просмотра
Кулеба встретился с Боррелем: обсудили усиление ПВО, снятие ограничений на удары и путь к членству в ЕС

Кулеба встретился с Боррелем: обсудили усиление ПВО, снятие ограничений на удары и путь к членству в ЕС

  •  14953 просмотра

Война

Партизаны обнаружили замаскированную базу российских войск на Запорожье

Партизаны обнаружили замаскированную базу российских войск на Запорожье

  •  8969 просмотра
Спутниковые снимки зафиксировали распространение пожара на нефтебазе в ростовской области

Спутниковые снимки зафиксировали распространение пожара на нефтебазе в ростовской области

  •  9368 просмотра
россияне обстреляли авиабомбами Белополье на Сумщине, есть повреждения

россияне обстреляли авиабомбами Белополье на Сумщине, есть повреждения

  •  9913 просмотра
"Некоторые системы Patriot были анонсированы, но еще не поставлены": Кулеба призвал партнеров ускориться с ПВО

"Некоторые системы Patriot были анонсированы, но еще не поставлены": Кулеба призвал партнеров ускориться с ПВО

  •  19163 просмотра
Нидерланды позволяют Украине использовать F-16 для ударов по России, но при одном условии

Нидерланды позволяют Украине использовать F-16 для ударов по России, но при одном условии

  •  23669 просмотра

политика

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  1521 просмотра
Экс-заместителя главы Госагентства инфраструктурных проектов подозревают в растрате 8,5 млн грн

Экс-заместителя главы Госагентства инфраструктурных проектов подозревают в растрате 8,5 млн грн

  •  10997 просмотра
"Некоторые системы Patriot были анонсированы, но еще не поставлены": Кулеба призвал партнеров ускориться с ПВО

"Некоторые системы Patriot были анонсированы, но еще не поставлены": Кулеба призвал партнеров ускориться с ПВО

  •  19163 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  35960 просмотра
Кулеба встретился с Боррелем: обсудили усиление ПВО, снятие ограничений на удары и путь к членству в ЕС

Кулеба встретился с Боррелем: обсудили усиление ПВО, снятие ограничений на удары и путь к членству в ЕС

  •  14953 просмотра

Новости Бизнеса

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

  •  27177 просмотра
"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

28 августа 2024, 10:00  •  56277 просмотра
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

27 августа 2024, 07:59  •  97861 просмотра

Экономика

В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

  •  4460 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  35960 просмотра
Во время самой масштабной ракетной атаки рф в Украине отключались от сети 4 атомных блока

Во время самой масштабной ракетной атаки рф в Украине отключались от сети 4 атомных блока

  •  19172 просмотра
Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию в июле оставался в норме, несмотря на бан "лукойла" - Bloomberg

Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию в июле оставался в норме, несмотря на бан "лукойла" - Bloomberg

  •  9318 просмотра
В Украине обновили требования к проведению платежных операций с наличными поставщиками платежных услуг - НБУ

В Украине обновили требования к проведению платежных операций с наличными поставщиками платежных услуг - НБУ

  •  14164 просмотра

Киев

Проблему устранили: станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила полноценную работу

Проблему устранили: станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила полноценную работу

  •  9511 просмотра
Станция метро "Вокзальная" в Киеве временно работает только на выход: что известно

Станция метро "Вокзальная" в Киеве временно работает только на выход: что известно

  •  11082 просмотра
В Киеве задержали поджигателя полицейских авто

В Киеве задержали поджигателя полицейских авто

  •  11515 просмотра
Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми
Эксклюзив

  •  40362 просмотра
Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

Атака рф на Киев: в полиции показали последствия

  •  63859 просмотра