Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию в июле оставался в норме, несмотря на бан "лукойла" - Bloomberg

Экспорт сырой нефти из россии в Венгрию и Словакию через Украину в июле остался в пределах нормы, несмотря на украинские ограничения по ПАО "лукойл", поскольку ПАО "татнефть" занялось заменой основной части недостающих баррелей, со ссылкой на источник сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Украина ужесточила ограничения относительно второго по величине производителя нефти в россии из-за военной агрессии кремля, фактически запретив компании транзит сырой нефти через свою территорию с конца июня, указывает издание. Санкции против "лукойла" коснулись Венгрии и Словакии, стран, не имеющих выхода к морю, и продолжавших импортировать российские баррели по трубопроводу "Дружба" через Украину после получения временных исключений из энергетических санкций ЕС, отмечает издание.

"По словам человека, знакомого с отраслевыми данными, россия экспортировала около 436 000 тонн сырой нефти в Венгрию и около 356 000 тонн в Словакию в прошлом месяце через Украину. Это увеличение общего объема поставок с июня и соответствует уровням, наблюдавшимся ранее в этом году, показывают данные", - говорится в сообщении.

"Лукойл", как указано, действительно прекратил поставки в июле, но "российский производитель "татнефть" заменил большую часть этих баррелей, увеличив свой экспорт в Венгрию и Словакию", сказал источник.

Июльские данные подтверждают сделанные ранее заявления венгерских и словацких чиновников о том, что они нашли временные решения вопроса санкций против "лукойла", на который исторически приходилась половина российских поставок по трубопроводу "Дружба". Украинские чиновники также заявили, что транзит нефти в обе страны ЕС оставался стабильным в июле.

Снижение поставок российской нефти в Венгрию и Словакию до июля, как отмечается, может быть связано с ежегодным обслуживанием на нефтеперерабатывающих заводах MOL Nyrt в этих двух странах.

Базирующаяся в Будапеште энергетическая компания ведет переговоры с целью найти долгосрочное решение для обеспечения поставок российской нефти. У компании есть хорошие шансы подписать необходимые соглашения, заявил министр кабинета министров Венгрии Гергей Гуляш на правительственном брифинге на прошлой неделе, не уточнив, с кем велись переговоры.

Новое техническое решение, которое Украина, похоже, готова принять, будет означать, что транзит обойдется дороже, и "MOL" придется нести риск на российско-украинской границе", сказал он, не вдаваясь в подробности.

Будапешт рассматривает вариант решения с транзитом нефти от российско-украинской границы: это может взять на себя венгерская MOL

Согласно действующему соглашению о поставках нефти с "лукойлом", заблокированным украинскими ограничениями, как сообщается, российская сторона несет ответственность за доставку сырой нефти в Фенешлитке, небольшой венгерский поселок, и в Будковце в Словакии, оба на границе с Украиной.