Будапешт рассматривает вариант решения с транзитом нефти от российско-украинской границы: это может взять на себя венгерская MOL

Будапешт заявил о варианте решения вопроса с транзитом нефти от российско-украинской границы, при котором задачу может взять на себя венгерская нефтегазовая компания MOL. Об этом в четверг заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш, пишет УНН со ссылкой на Index.hu.

Детали

Гуляш, как указано, "рассказал о трудностях с транспортировкой сырой нефти, MOL может взять на себя задачу от российско-украинской границы". В результате, по его словам, баррель может оказаться дороже примерно на полтора доллара, "бесплатного решения нет, но по крайней мере решение есть".

По мнению Гуляша, "кажется, что украинская сторона тоже может с этим согласиться".

Это, по его словам, станет определенным, когда все об этом будет подписано. При этом, как указано, венгерское правительство не хочет, чтобы потребительские цены после этого выросли.

Контекст

Поставки крупнейшего российского экспортера нефти "лукойл" через Украину были прекращены в июле после запрета украинских властей на использование "лукойлом" трубопровода "Дружба", который соединяет россию с Восточной Европой.

Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой вмешаться и выступить посредником, ссылаясь на то, что это угрожало их безопасности поставок.

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При этом, по данным СМИ, потоки от российских поставщиков, кроме "лукойла", через "Дружбу" продолжались.