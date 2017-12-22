Експерти розповіли, звідки в Україні беруться стихійні звалища токсичних відходів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 25519 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 63725 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 75719 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 72791 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 101783 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74097 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83781 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96087 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88151 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 190465 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.6м/с
84%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 7902 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 6328 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 10121 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 10395 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 15669 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 75715 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 190465 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344218 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 279053 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 388665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15426 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14077 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 72790 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21466 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26537 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Експерти розповіли, звідки в Україні беруться стихійні звалища токсичних відходів

Київ • УНН

 • 13890 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Україні відсутній державний контроль за утилізацією токсичних речовин. Про це у коментарі УНН заявив Голова Асоціації утилізаторів небезпечних відходів Кирило Косоуров.

Експерти розповіли, звідки в Україні беруться стихійні звалища токсичних відходів

Близько 80% тендерів по утилізації небезпечних відходів виграють посередники, які не мають ліцензій на знешкодження отрути, наголосив він.

“Це ті, хто тільки збирає та перевозить. Виграють тендери вони за рахунок демпінгу під час торгів. Ми виявляли такі ситуації, коли компанії-посередники мали договір з утилізатором з розрахунком 8-12 грн за кожну одиницю, але під час тендеру ціну за послуги занижували у 2,5 рази. То про що тут можна говорити. Немає моніторингу процессу від утворення небезпечних відходів до їх утилізації”, — сказав Косоуров.

Еколог Тетяна Лампіка на своїй сторінці у Facebook назвала п’ять компаній, де ціна за утилізацію ртутних ламп явно нижче собівартості робіт.

“Цифри по тендерам ми бачимо на утилізацію ртутних ламп: ПАО „МГОК“ Марганець — 3,24 грн/шт, ПАО „НЗФ“ Нікополь-2 грн/шт, ПАО „ЗФЗ“ Запоріжжя −2,5 грн/шт, ПАО „ПГОК“ Покровськ −2,5 грн/шт, ТОВ МА „Днепропетровск“ — 3 грн/шт. За таку ціну не можна це зробити. Ці відходи, а це приблизно 10 тисяч штук люмінесцентних ламп, скинуть в балку”, — написала вона.

Косоуров підтвердив, що вартість утилізації однієї ртутьвмісної лампи не може бути менше 3 грн.

“Найдорожча переробка коштує від 8 до 12 грн за одну лампу. Є ще так звані „бетономішалки“. Це коли відбувається нейтралізація ртутних ламп і їх парів простою хімічною реакцією. Вона не є високотехнологічною. Така утилізація коштує від 3 до 6 грн. Все що нижче, то аналізуючи витрати на персонал, на витратні матеріали, я можу сказати, що там прибутку для інвестора не буде. І, швидше за все, лампи потраплять у лісосмугу або в якусь яму”, — розповів він.

Нагадаємо, за оцінкою експертів, 90% підприємств на ринку утилізації небезпечних відходів не відповідають технологічним вимогам та займаються псевдодіяльністю.

Напружену ситуацію в сфері небезпечних відходів загострює мораторій на перевірки бізнесу, запроваджений у 2014 році та продовжений на 2018 рік, а також послаблення контролю за небезпечними підприємствами. 

Раніше УНН повідомляв, що СБУ виявила небезпечне звалище медичних відходів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Тонни лікарських та біологічних засобів замість утилізації складували на території промислового майданчика.

Під час огляду цих територій було виявлено 4 тонни небезпечних відходів, зокрема відходи медичних установ і мікробіологічних лабораторій, які працюють зі збудниками туберкульозу у відкритій формі.

За висновком експертів, в даному випадку співробітникам СБУ вдалося запобігти епідеміологічній небезпеці в місті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98