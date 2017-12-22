Експерти розповіли, звідки в Україні беруться стихійні звалища токсичних відходів

Близько 80% тендерів по утилізації небезпечних відходів виграють посередники, які не мають ліцензій на знешкодження отрути, наголосив він.

“Це ті, хто тільки збирає та перевозить. Виграють тендери вони за рахунок демпінгу під час торгів. Ми виявляли такі ситуації, коли компанії-посередники мали договір з утилізатором з розрахунком 8-12 грн за кожну одиницю, але під час тендеру ціну за послуги занижували у 2,5 рази. То про що тут можна говорити. Немає моніторингу процессу від утворення небезпечних відходів до їх утилізації”, — сказав Косоуров.

Еколог Тетяна Лампіка на своїй сторінці у Facebook назвала п’ять компаній, де ціна за утилізацію ртутних ламп явно нижче собівартості робіт.

“Цифри по тендерам ми бачимо на утилізацію ртутних ламп: ПАО „МГОК“ Марганець — 3,24 грн/шт, ПАО „НЗФ“ Нікополь-2 грн/шт, ПАО „ЗФЗ“ Запоріжжя −2,5 грн/шт, ПАО „ПГОК“ Покровськ −2,5 грн/шт, ТОВ МА „Днепропетровск“ — 3 грн/шт. За таку ціну не можна це зробити. Ці відходи, а це приблизно 10 тисяч штук люмінесцентних ламп, скинуть в балку”, — написала вона.

Косоуров підтвердив, що вартість утилізації однієї ртутьвмісної лампи не може бути менше 3 грн.

“Найдорожча переробка коштує від 8 до 12 грн за одну лампу. Є ще так звані „бетономішалки“. Це коли відбувається нейтралізація ртутних ламп і їх парів простою хімічною реакцією. Вона не є високотехнологічною. Така утилізація коштує від 3 до 6 грн. Все що нижче, то аналізуючи витрати на персонал, на витратні матеріали, я можу сказати, що там прибутку для інвестора не буде. І, швидше за все, лампи потраплять у лісосмугу або в якусь яму”, — розповів він.

Нагадаємо, за оцінкою експертів, 90% підприємств на ринку утилізації небезпечних відходів не відповідають технологічним вимогам та займаються псевдодіяльністю.

Напружену ситуацію в сфері небезпечних відходів загострює мораторій на перевірки бізнесу, запроваджений у 2014 році та продовжений на 2018 рік, а також послаблення контролю за небезпечними підприємствами.

Раніше УНН повідомляв, що СБУ виявила небезпечне звалище медичних відходів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Тонни лікарських та біологічних засобів замість утилізації складували на території промислового майданчика.

Під час огляду цих територій було виявлено 4 тонни небезпечних відходів, зокрема відходи медичних установ і мікробіологічних лабораторій, які працюють зі збудниками туберкульозу у відкритій формі.

За висновком експертів, в даному випадку співробітникам СБУ вдалося запобігти епідеміологічній небезпеці в місті.