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Эксперты рассказали, откуда в Украине берутся стихийные свалки токсичных отходов

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Украине отсутствует государственный контроль за утилизацией токсичных веществ. Об этом в комментарии УНН заявил председатель Ассоциации утилизаторов опасных отходов Кирилл Косоуров.

Эксперты рассказали, откуда в Украине берутся стихийные свалки токсичных отходов

Около 80% тендеров по утилизации опасных отходов выигрывают посредники, не имеющие лицензий на обезвреживание яда, подчеркнул он.

"Это те, кто только собирает и перевозит. Выигрывают тендеры они за счет демпинга в ходе торгов. Мы выявляли такие ситуации, когда компании-посредники имели договор с утилизатором с расчетом 8-12 грн за каждую единицу, но во время тендера цену за услуги занижали в 2,5 раза. Так о чем тут можно говорить? Нет мониторинга процесса от образования опасных отходов к их утилизации", - сказал Косоуров.

Эколог Татьяна Лампик на своей странице в Facebook назвала пять компаний, где цена за утилизацию ртутных ламп явно ниже себестоимости работ.

"Цифры по тендерам мы видим на утилизацию ртутных ламп: ПАО "МГОК" Марганец - 3,24 грн/шт, ПАО "НЗФ "Никополь -2 грн/шт, ПАО "ЗЗФ" Запорожье - 2,5 грн/шт, ПАО "ЮГОК" Покровск - 2,5 грн/шт, ООО МА "Днепропетровск" - 3 грн/шт. За такую ​​цену нельзя это сделать. Эти отходы, а это примерно 10 000 штук люминесцентных ламп, сбросят в лог", - написала она.

Косоуров подтвердил, что стоимость утилизации одной ртутьсодержащей лампы не может быть меньше 3 грн.

"Самая дорогая переработка стоит от 8 до 12 грн за одну лампу. Есть еще так называемые "бетономешалки". Это когда происходит нейтрализация ртутных ламп и их паров простой химической реакцией. Она не является высокотехнологичной. Такая утилизация стоит от 3 до 6 грн. Все что ниже, то анализируя расходы на персонал, на расходные материалы, я могу сказать, что там прибыли для инвестора не будет. И, скорее всего, лампы попадут в лесополосу или в какую-то яму , - рассказал он.

Напомним, по оценке экспертов, 90% предприятий на рынке утилизации опасных отходов не соответствуют технологическим требованиям и занимаются псевдодеятельностью.

Напряженную ситуацию в сфере опасных отходов обостряет мораторий на проверки бизнеса, введенный в 2014 году и продленный на 2018 год, а также ослабление контроля за опасными предприятиями.

Ранее УНН сообщал, что СБУ обнаружила опасную свалку медицинских отходов в Запорожской и Днепропетровской областях. Тонны лекарственных и биологических средств вместо утилизации складировали на территории промышленной площадки.

При осмотре этих территорий было обнаружено 4 тонны опасных отходов, в частности отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, работающих с возбудителями туберкулеза в открытой форме.

По заключению экспертов, в данном случае сотрудникам СБУ удалось предотвратить эпидемиологическую опасность в городе.

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