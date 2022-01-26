Експерти розповіли про особливості британської та американської зброї, переданої для захисту України

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“Вся зброя, яка приходить до нас — вона є потужною, якісною, тому що це зброя нового покоління. Є такий нюанс: не існує універсальної зброї, яка завжди буде найкраща або найгірша. Кожна зброя може бути використана за певних обставин”, — зазначив експерт.

За словами Грабського, американські протитанкові ракети Javelin — є “зброєю важкої піхоти”. Це зброя, яка використовується на позиціях, та потребує певних навичок — тобто більш ретельної підготовки. В той же час, військовий експерт Олег Жданов додає, що у порівнянні з британськими гранатометами, у вогневому відношенні та у способі застосування перевагу мають американські Javelin.

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“Javelin – це протитанковий ракетний комплекс. Він автоматично керований, і відноситься до високоточної зброї. Його дальність на 2,5 км. А гранатомети – NLAW (Next Generation Light Anti—tank Weapon – британський одноразовий гранатомет — ред.) та M 141 (американські гранатомети M141 Bunker Defeat Munition – ред.) – це ручні гранатомети, вони призначені для ближнього бою, там дальність до 500 метрів”, — зазначає Жданов.

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Щодо озброєння переданого британськими партнерами, то на думку Сергія Грабського, їхня зброя простіша у застосуванні та має перевагу для використання в умовах міських боїв.

“Це більш проста зброя, але вона може бути використана у боях у місті, в тому числі, ніхто не виключає і можливості використання її при опозиційних бойових діях, тобто протидії агресії”, — додає Грабський.

Грабський також наголошує, що в Україні наразі недостатні потужності для продукування певних видів зброї та припасів.

Він зауважив, що “навіть стрілецьких боєприпасів недостатньо, щоб забезпечити потреби у разі широкомасштабної війни”.

Експерт зазначає, що немаючи потужностей для продукування такої зброї, українці потребуватимуть у найближчій перспективі безперебійних поставок озброєння від союзників. Це дасть більше можливостей для стримування противника.

Критично важливою є достатня кількість засобів протитанкової оборони.

За словами Грабського, у випадку найгіршого розвитку подій, для України критично важливим буде достатня кількість засобів протитанкової оборони, оскільки основною силою російської армії є сухопутні війська, зокрема, механізовані підрозділи.

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“Таким чином для нас критично важливим є достатня кількість у засобах протитанкової оборони, у боєприпасах для протитанкової артилерії, для снайперських гвинтівок, боєприпасах для стрілецької зброї”, — зазначає експерт.

Він також наголосив на необхідності наявності засобів протиповітряної оборони, зокрема, “Стінгерів” (переносний зенітно—ракетний комплекс, — ред.), враховуючи те, що можливе застосування гелікоптерів.

Як розповів Олег Жданов, наявність “Стінгерів” буде перевагою для України, оскільки вони також мають понад 90% гарантії попадання у ціль.

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“Стінгери — це ПЗРК, призначений для знищення повітряних цілей та деяких наземних на малій висоті. Він діє до 5 км. Ефективність “Стінгерів” оцінюється вище 90%. Це самонавідна ракета: досить просто навести на ціль, захопити її, і натиснути пуск — далі ракета зробить все сама”, — додає експерт.

Спецалісти також наголосили на потребі плавзасобів — а саме наявністі тактичних засобів прибрежного рівня — ракетних та артилерійських катерів, для захисту узбережжя.

Додамо

Перші дві партії прибули в Україну 22 та 23 січня. Відомо, що серед переданих засобів гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM), або SMAW-D ("одноразовий").

Також 18 січня до України прибула партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії для ЗСУ — нові легкі протитанкові засоби.

Тим часом, до Києва прибув третій літак військової допомоги вантажопасажирської компанії National Airlines.

Перші дві партії прибули в Україну 22 та 23 січня. Відомо, що серед переданих засобів гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM), або SMAW-D ("одноразовий").

Також 18 січня до України прибула партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії для ЗСУ — нові легкі протитанкові засоби.