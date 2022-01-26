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Эксперты рассказали об особенностях британского и американского оружия, переданного для защиты Украины

Эксперты рассказали об особенностях британского и американского оружия, переданного для защиты Украины

Киев • УНН

 • 36726 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Каждый вид оружия, который поступает в Киев в рамках военной помощи — является важным, поскольку Украина находится в тяжелых обстоятельствах, и не станет пренебрегать любой помощью от стран-партнеров. Глава совета Всеукраинского объединения “Союз участников миротворческих операций” Сергей Грабский и военный эксперт Олег Жданов рассказали УНН об особенностях видов вооружения, которое получила Украина.

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“Все оружие, которое приходит к нам — оно является мощным, качественным, потому что это оружие нового поколения. Есть такой нюанс: не существует универсального оружия, которое всегда будет самым лучшим или худшим. Каждое оружие может быть использовано при определенных обстоятельствах", — отметил эксперт.

По словам Грабского, американские противотанковые ракеты Javelin являются “оружием тяжелой пехоты”. Это оружие, которое используется на позициях, и требует определенных навыков — то есть более тщательной подготовки. В то же время, военный эксперт Олег Жданов добавляет, что в сравнении с британскими гранатометами, в огневом отношении и в способе применения преимущество у американских Javelin.

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“Javelin — это противотанковый ракетный комплекс. Он автоматически управляемый, и относится к высокоточному оружию. Его дальность на 2,5 км. А гранатометы — NLAW (Next Generation Light Anti—tank Weapon — британский одноразовый гранатомет — ред.) и M 141 (американские гранатометы M141 Bunker Defeat Боеприпасами — ред.) — это ручные гранатометы, они предназначены для ближнего боя, там дальность до 500 метров”, — отмечает Жданов.

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Относительно вооружения, переданного британскими партнерами, то по мнению Сергея Грабского, их оружие проще в применении и имеет преимущество для использования в условиях городских боев.

“Это более простое оружие, но оно может быть использовано в боях в городе, в том числе, никто не исключает и возможности использования его при оппозиционных боевых действиях, то есть противодействия агрессии”, — добавляет Грабский.

Грабский также отмечает, что в Украине сейчас недостаточны мощности для продуцирования определенных видов оружия и припасов.

Он заметил, что “даже стрелковых боеприпасов недостаточно, чтобы обеспечить потребности в случае широкомасштабной войны”.

Эксперт отмечает, что не имея мощностей для продуцирования такого оружия, украинцы будут нуждаться в ближайшей перспективе бесперебойных поставок вооружения от союзников. Это даст больше возможностей для сдерживания противника. Критически важным является достаточное количество средств противотанковой обороны.

По словам Грабского, в случае наихудшего развития событий, для Украины критически важным будет достаточное количество средств противотанковой обороны, поскольку основной силой российской армии есть сухопутные войска, в частности, механизированные подразделения.

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“Таким образом, для нас критически важным является достаточное количество в средствах противотанковой обороны, в боеприпасах для противотанковой артиллерии, для снайперских винтовок, боеприпасах для стрелкового оружия”, — отмечает эксперт.

Он также подчеркнул на необходимости наличия средств противовоздушной обороны, в частности, “Стингеров” (переносной зенитно—ракетный комплекс, — ред.), учитывая то, что возможно применение вертолетов.

Как рассказал Олег Жданов, наличие “Стингеров” будет преимуществом для Украины, поскольку они также имеют более 90% гарантии попадания в цель.

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“Стингеры — это ПЗРК, предназначенный для уничтожения воздушных целей и некоторых наземных на малой высоте. Он действует до 5 км. Эффективность “Стингеров” оценивается выше 90%. Это самонаводящаяся ракета: достаточно просто навести на цель, захватить ее, и нажать пуск — дальше ракета сделает все сама”, — добавляет эксперт.

Спецалисты также отметили необходимость плавсредств — а именно наличие тактических средств прибрежного уровня—ракетных и артиллерийских катеров, для защиты побережья.

Добавим

Первые две партии прибыли в Украину 22 и 23 января. Известно, что среди переданных средств гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM), или SMAW-D ("одноразовый").

Также 18 января в Украину прибыла партия международной технической помощи от Великобритании для ВСУ — новые легкие противотанковые средства.

Тем временем, в Киев прибыл третий самолет военной помощи грузопассажирской компании National Airlines.

Первые две партии прибыли в Украину 22 и 23 января. Известно, что среди переданных средств гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM), или SMAW-D ("одноразовый").

Также 18 января в Украину прибыла партия международной технической помощи от Великобритании для ВСУ — новые легкие противотанковые средства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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