Експерти пояснили, яка різниця між коньяком і бренді

КИЇВ. 13 січня. УНН. Багато хто вважає, що "коньяк" і "бренді" - це синонімічні назви одного алкогольного напою. Але це не зовсім так, адже між напоями є істотна різниця, про яку потрібно знати кожному поціновувачу хорошого алкоголю. Чим "коньяк" відрізняється від "бренді", розповіли американські експерти, передає УНН з посиланням на публікацію видання townandcountrymag.com.