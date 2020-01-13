Експерти пояснили, яка різниця між коньяком і бренді
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Багато хто вважає, що "коньяк" і "бренді" - це синонімічні назви одного алкогольного напою. Але це не зовсім так, адже між напоями є істотна різниця, про яку потрібно знати кожному поціновувачу хорошого алкоголю. Чим "коньяк" відрізняється від "бренді", розповіли американські експерти, передає УНН з посиланням на публікацію видання townandcountrymag.com.
Так, бренді - це група міцних, міцністю 40-60% оборотів, алкогольних напоїв, одержуваних шляхом дистиляції ферментованого фруктового соку (виноградного, яблучного, вишневого і т.д.). Можна сказати, що бренді швидше є технологією виробництва, ніж назвою конкретного спиртного.
Водночас, коньяк - це алкогольний напій міцністю 40% оборотів, вироблений з соку деяких сортів винограду методом подвійної перегонки (дистиляції) і витримування в дубових бочках не менше 30 місяців.
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Окрім того, називати свою продукцію "cognac" (коньяк) мають право лише винороби однойменного регіону у Франції. При цьому словом "brendi" (бренді) можуть називати свою продукцію виробники з будь-якої точки світу.
Таким чином, коньяк є одним з найпоширеніших видів бренді, його відмінності від інших бренді полягають в наступному:
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- для виробництва використовується сік лише білих сортів винограду;
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- подвійна дистиляція (перегонка);
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- тривала витримка в дубових бочках;
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- натуральні інгредієнти (в деяких інших видах бренді допускається використовувати барвники і карамель);
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- міцність близько 40 градусів;
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- унікальний географічний регіон виробництва (французька провінція Cognac);
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- захищена авторським правом назва.
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Американські експерти також розповіли, що коньяк є універсальним алкогольним напоєм, який все частіше використовують для приготування різних коктейлів.
Наприклад - "сайдкар" (англ. Sidecar - коляска для мотоцикла) - класичний коктейль, в якому як основний інгредієнт використовується коньяк. Рецепт приготування напою досить простий: потрібно змішати 45 мл коньяку з 20 мл лимонного соку і додати ще 20 мл "тріпл сек" (лікер з ароматом апельсина, міцністю 15-40% оборотів), і додати лід. Напій потрібно подавати в коктейльному бокалі, прикрасивши його ободок кондитерською посипкою.
Як писав УНН, українські коньяки користуються у вітчизняних споживачів більшою популярністю, ніж іноземні. Так, частка продажів нашого коньяку через торговельні мережі становить 66,4%, у той час як імпортованого - вдвічі менше (33,6%).
За даними досліджень MMI (компанія TNS) в 2019 році, в ТОП-5 за знанням брендів коньяку увійшли KOKTEBEL, Шустов, Грінвіч, Жан-Жак, Таврія, а за споживанням - Шустов, KOKTEBEL, Таврія, Ужгородський і Шабо.