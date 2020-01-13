Эксперты объяснили, какая разница между коньяком и бренди
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Многие считают, что "коньяк" и "бренди" - это синонимические названия одного алкогольного напитка. Но это не совсем так, ведь между напитками есть существенная разница, о которой нужно знать каждому ценителю хорошего алкоголя. Чем "коньяк" отличается от "бренди", рассказали американские эксперты, передает УНН со ссылкой на публикацию издания townandcountrymag.com.
Так, бренди – это группа крепких, мощностью 40-60% оборотов, алкогольных напитков, получаемых путем дистилляции перебродившего фруктового сока (виноградного, яблочного, вишневого и т.д.). Можно сказать, что бренди скорее является технологией производства, чем названием конкретного спиртного.
В то же время, коньяк – это алкогольный напиток крепостью 40% оборотов, производимый из сока некоторых сортов винограда методом двойной перегонки (дистилляции) и выдерживания в дубовых бочках не менее 30 месяцев.
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Кроме того, называть свою продукцию "cognac" (коньяк) имеют право только виноделы одноимённого региона во Франции. В свою очередь словом "brendi" (бренди) могут называть свою продукцию производители из любой точки мира.
Таким образом, коньяк является одним из самых распространенных видов бренди, его отличия от других бренди заключаются в следующем:
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- для производства используется сок только белых сортов винограда;
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- двойная дистилляция (перегонка);
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- длительная выдержка в дубовых бочках;
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- натуральные ингредиенты (в некоторых других видах бренди допускается использовать красители и карамель);
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- крепость около 40 градусов;
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- уникальный географический регион производства (французская провинция Cognac);
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- защищенное авторским правом название.
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Американские эксперты также рассказали, что коньяк является универсальным алкогольным напитком, который все чаще используют для приготовления различных коктейлей.
Например - "сайдкар" (англ. sidecar — коляска для мотоцикла) - классический коктейль, в котором в качестве основного ингредиента используется коньяк. Рецепт приготовления напитка достаточно прост: нужно смешать 45 мл коньяка с 20 мл лимонного сока и добавить еще 20 мл "трипл сек" (ликёр с ароматом апельсина, крепостью 15-40% оборотов), и добавить лед. Напиток нужно подавать в коктейльном бокале, украсив его ободок кондитерской посыпкой.
Как писал УНН, украинские коньяки пользуются у отечественных потребителей большей популярностью, чем иностранные. Так, доля продаж нашего коньяка через торговые сети составляет 66,4%, в то время как импортируемого - вдвое меньше (33,6%).
По данным исследований MMI (компания TNS) в 2019 году, в ТОП-5 по знаниям брендов коньяка вошли KOKTEBEL, Шустов, Гринвич, Жан-Жак, Таврия, а по потреблению - Шустов, KOKTEBEL, Таврия, Ужгородский и Шабо.