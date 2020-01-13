Эксперты объяснили, какая разница между коньяком и бренди

КИЕВ. 13 января. УНН. Многие считают, что "коньяк" и "бренди" - это синонимические названия одного алкогольного напитка. Но это не совсем так, ведь между напитками есть существенная разница, о которой нужно знать каждому ценителю хорошего алкоголя. Чем "коньяк" отличается от "бренди", рассказали американские эксперты, передает УНН со ссылкой на публикацию издания townandcountrymag.com.