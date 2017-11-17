Експерт розповів, як на поверненню ПДВ збагачуються великі бізнесмени

Він вважає, що якщо ПДВ скасувати, то Україна зможе вийти на новий щабель розвитку.

"Не дивлячись на те, що Україна є повністю експортоорієнтованою країною, ПДВ в Україні не має ніякого сенсу. Це податок - він стримує розвиток країни, причому значно. Малі підприємства не можуть повернути цей податок, а саме великим підприємствам він повертається в повному режимі.

Це ставить у нерівні умови дрібного фермера і великі агрохолдинги. Дрібному фермеру, по-перше, важко вийти на зовнішній ринок безпосередньо, а по-друге, навіть якщо він і продасть щось за кордон - ПДВ йому повертають довго і важко. А великим агрохолдингам і експортерам повертають в більшому режимі. Тому я прихильник взагалі скасування ПДВ в Україні і заміни його на якийсь інший податок", - зазначив він.

В.Степанюк запропонував замінити ПДВ на податок на капітал, який є у всіх розвинених країнах.

"У найбільш успішних країнах, як ринкових так і не дуже, ПДВ не існує. Ні податку в Сполучених Штатах, ні в Китаї, в Японії, в Південній Кореї. ПДВ - це внутрішній податок і якщо товар відправляється на експорт ПДВ підлягає поверненню. Це тільки внутрішній податок. Якщо ви в ЄС купите щось в магазині - вам при виїзді, якщо ви пред'явите чек, його повертають. Якщо його знижувати, тоді для всіх, а не тільки для експортерів. Оскільки будь-яка бабуся йде в супермаркет і платить 20%, а ці гроші потім повертають агрохолдингам які щось експортують за кордон. Тому в умовах України це абсолютно ненормальний податок, що вимагає скасування", - підкреслив він.

Нагадаємо, лідером по поверненню ПДВ серед агрохолдингів є "Кернел". За 10 місяців поточного року він отримав 7 млрд грн. Інтереси цієї компанії в парламенті представляє нардеп і колишній глава податкового комітету Віталій Хомутинник. У 2015 році він придбав 5% акцій цієї компанії, а минулого тижня отримав дозвіл від АМКУ на встановлення контролю ще за сім'ю агропідприємств, які входять в його структуру.

ЗМІ повідомляють, що буквально днями в "Кернел" відбулася різка зміна ТОП-менеджменту, що також може свідчити про переділ власності на користь В.Хомутинника. До останніх подій мажоритарним власником "Кернел" вважався колишній колега В.Хомутинника по парламенту - Андрій Веревський. Обидва колишні члени Партії Регіонів.