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Эксперт рассказал, как на возврате НДС обогощаются крупные бизнесмены

Эксперт рассказал, как на возврате НДС обогощаются крупные бизнесмены

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. На возврат НДС (налог на добавленную стоимость) в нашей стране могут претендовать только крупные агрохолдинги. Это создает дисбаланс и дискриминацию в обществе. Об этом УНН заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк.

Он считает, что если НДС отменить, то Украина сможет выйти на новую ступень развития.

"Несмотря на то, что Украина является полностью экспортоориентированной страной, НДС в Украине не имеет никакого смысла. Это налог – он сдерживает развитие страны, причем значительно. Малые предприятия не могут вернуть этот налог, а как раз крупным предприятиям он возвращается в полном режиме.

Это ставит в неравные условия мелкого фермера и крупные агрохолдинги. Мелкому фермеру, во-первых, трудно выйти на внешний рынок напрямую, а во-вторых, даже если он и продаст что-то за границу - НДС ему возвращают долго и трудно. А крупным агрохолдингам и экспортерам возвращают в большем режиме. Поэтому я сторонник вообще отмены НДС в Украине и замены его на какой-то другой налог", - отметил он.

В.Степанюк предложил заменить НДС на налог на капитал, который есть во всех развитых странах.

"В наиболее успешных странах, как рыночных так и не очень, НДС не существует. Нет налога в Соединенных Штатах, нет в Китае, в Японии, в Южной Корее. НДС - это внутренний налог и если товар отправляется на экспорт НДС подлежит возврату. Это только внутренний налог. Если вы в ЕС купите что-то в магазине - вам при выезде, если вы предъявите чек, его возвращают. Если его снижать, тогда для всех, а не только для экспортеров. Поскольку любая бабушка идет в супермаркет и платит 20%, а эти деньги потом возвращают агрохолдингам которые что-то экспортируют за границу. Поэтому в условиях Украины это абсолютно ненормальный налог, требующий отмены", - подчеркнул он.

Напомним, лидером по возврату НДС среди агрохолдингов является "Кернел". За 10 месяцев текущего года он получил 7 млрд грн. Интересы этой компании в парламенте представляет нардеп и бывший глава налогового комитета Виталий Хомутинник. В 2015 году он приобрёл 5% акций этой компании, а на прошлой недели получил разрешение от АМКУ на установление контроля еще за семью агропредприятиями, которые входят в его структуру.

СМИ сообщают, что буквально на днях в "Кернел" произошла резкая смена ТОП-менеджмента, что также может свидетельствовать о переделе собственности в пользу В.Хомутинника. До последних событий мажоритарным собственником "Кернел" считался бывший коллега В.Хомутинника по парламенту — Андрей Веревский. Оба бывшие члены Партии Регионов.

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