Експерт розповів про роль українських трудових мігрантів у поширенні АЧС

Він уточнив, що станом на сьогодні за кордоном працює близько 6 мільйонів українців.

"Трудові мігранти можуть представляти небезпеку, оскільки можуть провозити з собою через кордон продукти, контаміновані вірусом АЧС", - сказав експерт.

Так, польські лікарі припускають, що вірус хвороби на територію країни можуть завозити працівники з України, Білорусі чи Литви, які приїздять працювати на фермерські господарства Польщі, сказав Бабенко, посилаючись на дані МЕО "Зелений фронт".

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Поширення АЧС у Румунії також пов'язують з Україною, продовжив експерт.

"Під час прикордонних перевірок у 2017 році конфіскували 6721 кг свинини і продуктів з неї. У березні 2018 року вірус виявили у трьох випадках перевезення продуктів харчування з України та Білорусії. А багато ж таких випадків невиявлених", - розповів він.

Аналогічна ситуація з Китаєм та В'єтнамом, каже Бабенко.

"У В’єтнамі, наприклад, АЧС поширюється саме у приватному секторі. Можна припустити, що вірус АЧС може поширюватися через залишки їжі в яких є вірус АЧС і які далі згодовуються свиням. Ці продукти могли бути завезені з України", - уточнив він.

Як повідомляв УНН, від АЧС сьогодні страждають Китай і країни Африканського континенту.

В Україні впоратися з вірусом не можуть уже 6 років поспіль. У минулому році в нашій країні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а в цьому році - вже понад 10.

На думку депутата Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно і непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують нести мільйонні збитки.