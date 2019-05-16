Эксперт рассказал о роли украинских трудовых мигрантов в распространении АЧС

Он уточнил, что на сегодня за рубежом работает около 6 млн украинцев.

"Трудовые мигранты могут представлять опасность, поскольку могут провозить с собой через границу продукты, контаминированные вирусом АЧС", - сказал эксперт.

Так, польские врачи предполагают, что вирус болезни на территорию страны могут завозить работники из Украины, Беларуси или Литвы, которые приезжают работать на фермерские хозяйства Польши, сказал Бабенко, ссылаясь на данные МЭО "Зеленый фронт".

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Распространение АЧС в Румынии также связывают с Украиной, продолжил эксперт.

"Во время пограничных проверок в 2017 году конфисковали 6721 кг свинины и продуктов из нее. В марте 2018 года вирус был обнаружен в трех случаях перевозки продуктов питания из Украины и Белоруссии. А много же таких случаев невыявленных", - рассказал он.

Аналогичная ситуация с Китаем и Вьетнамом, говорит Бабенко.

"Во Вьетнаме, например, АЧС распространяется именно в частном секторе. Можно предположить, что вирус АЧС может распространяться через остатки пищи в которых есть вирус АЧС и которые дальше скармливают свиньям. Эти продукты могли быть завезены из Украины", - уточнил он.

Как сообщал УНН, от АЧС сегодня страдают Китай и страны Африканского континента.

В Украине справиться с вирусом не могут уже 6 лет подряд. В прошлом году в нашей стране было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году - уже более 10.

По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.