Німеччина готується до проникнення вірусу АЧС

КИЇВ. 16 травня. УНН. З огляду на поширення африканської чуми свиней (АЧС) всередині і за межами Євросоюзу, Інститут Фрідріха Леффлера (ІФЛ) оновив свою оцінку ризиків. Зокрема, був переоцінений ризик потрапляння вірусу в популяцію диких кабанів на території Німеччини. Про це повідомляє МЕВ "Зелений фронт", передає УНН.