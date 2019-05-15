Німеччина готується до проникнення вірусу АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. З огляду на поширення африканської чуми свиней (АЧС) всередині і за межами Євросоюзу, Інститут Фрідріха Леффлера (ІФЛ) оновив свою оцінку ризиків. Зокрема, був переоцінений ризик потрапляння вірусу в популяцію диких кабанів на території Німеччини. Про це повідомляє МЕВ "Зелений фронт", передає УНН.
"З появою епізоотичної хвороби в південно-східній Бельгії ризик поширення на німецьку територію був значно збільшений шляхом міграції зараженого дикого кабана", - йдеться в повідомленні.
Також, в ІФЛ назвали високим ризик проникнення АЧС в Німеччину через продукти із свинини, вироблені в інших країнах із заражених тварин.
"Ризик занесення при мисливському туризмі і завезенні мисливських трофеїв з уражених районів ІФЛ оцінюється як помірний", - говорять вчені.
Як повідомляв УНН, від АЧС сьогодні страждають Китай і країни Африканського континенту.
В Україні впоратися з вірусом не можуть уже 6 років поспіль. У минулому році в нашій країні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а в цьому році - вже понад 10.
На думку депутата Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно і непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують нести мільйонні збитки.