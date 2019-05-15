Германия готовится к проникновению вируса АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Ввиду распространения африканской чумы свиней (АЧС) внутри и за пределами Евросоюза, Институт Фридриха Лёффлера (ИФЛ) обновил свою оценку рисков. В частности, был переоценен риск попадания вируса в популяцию диких кабанов на территории Германии. Об этом сообщает МЭО "Зеленый фронт", передает УНН.
"С появлением эпизоотической болезни в юго-восточной Бельгии риск распространения на немецкую территорию был значительно увеличен путем миграции зараженного дикого кабана", - говорится в сообщении.
Также, в ИФЛ назвали высоким риск проникновения АЧС в Германию через свиные продукты, произведенные в других странах из зараженных животных.
"Риск заноса при охотничьем туризме и привозе с собой охотничьих трофеев из пораженных районов ИФЛ оценивается как умеренный", - говорят ученые.
Как сообщал УНН, от АЧС сегодня страдают Китай и страны Африканского континента.
В Украине справится с вирусом не могут уже 6 лет подряд. В прошлом году в нашей стране было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году - уже более 10.
По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.