Експерт розповів, чому Україні пора переходити на бетонні дороги замість асфальтних

Німеччина, Америка, Індія, Білорусь давно прийшли до висновку, що асфальтні дороги слід замінити бетонними, і чим швидше, тим краще. Для України це питання також дуже важливий. Будівництво бетонних доріг в нашій країні могло б вирішити проблему перевантаження дорожнього покриття, впевнений експерт.

"В Індії прийшли до того, що потрібно переходити на 100% бетонні дороги, тобто всі дороги повинні бути з бетону...

У нас взагалі це дуже актуально, так як у нас є велика проблема - це перевантаження транспорту. Одна з причин, чому так швидко руйнується асфальт, особливо що стосується колійності асфальту.

На певних трасах міжнародного значення максимум через півроку експлуатації утворюється колія - ​​це дуже небезпечне явище для дорожнього руху.

Потрібно вирішувати проблему контролю над вагою великих вантажів. Раз ми говоримо про те, що наша країна повинна бути транзитною, а вантажопотік і автомобілі, які проходять через країну - це наша вигода. Те відповідно, дороги повинні бути такої якості, щоб витримувати великі вантажі", - підкреслив В.Новак.

Він пояснив, що асфальт не витримує вантажоперевезення, тому єдиним виходом із ситуації є зміна асфальтних доріг на бетонні.

"Бетонні дороги - це вигідно. Справа в тому, що у нас, принаймі, наскільки я пам'ятаю, починаючи з 2013 року, коли це все обговорювалося, що потрібно будувати дороги з бетону, до справи так і не дійшли.

Там різні розцінки, я не знаю точних цифр, так як джерела різноманітні. Але не варто забувати про те, що середній термін експлуатації такої дороги 20-30 років, а то 50 років", - сказав В.Новак.

На прикладі німецького автобану він розповів про переваги бетонної дороги для кожного автомобіліста.

"За ним, як мінімум зручніше їздити, особливо вночі. А так як у нас ще дороги не освітлені - то особливо вночі бетонна дорога краще видно, асфальт чорний, зливається, а бетон краще видно.

Вони менш гучні і навіть говорять, що більш економічні. І ось ці німецькі автобани - вони безкоштовні. Це ж практично єдина країна в Європі, яка не бере грошей за автобани. Основні автобани будувалися після війни, і ось зараз тільки Німеччина заговорює про те, що потрібно ввести платний проїзд по автобанах, так як ці дороги потрібно підтримувати в стані.

Тобто, уявіть, 50-60 роки вони були побудовані і тільки зараз йде мова про те, що потрібно щось підправити, 2010-2015 рік - понад півстоліття ці дороги прослужили.

Тут вся справа в державному мисленні - якщо люди думають про те, що буде через 50 років - вони будують бетонні дороги", - резюмував В.Новак.