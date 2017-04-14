Эксперт рассказал, почему Украине пора переходить на бетонные дороги вместо асфальтных

Германия, Америка, Индия, Беларусь давно пришли к выводу, что асфальтные дороги следует заменить бетонными, и чем быстрее, тем лучше. Для Украины этот вопрос также крайне важен. Строительство бетонных дорог в нашей стране могло бы решить проблему перегруза дорожного покрытия, уверен эксперт.

“В Индии пришли к тому, что нужно переходить на 100% бетонные дороги, то есть все дороги должны быть с бетона...

У нас вообще это очень актуально, так как у нас есть большая проблема — это перегруз транспорта. Одна из причин, почему так быстро разрушается асфальт, особенно что касается колейности асфальта.

На определенных трассах международного значения максимум через полгода эксплуатации образуется колея — это очень небезопасное явление для дорожного движения.

Нужно решать проблему контроля над весом больших грузов. Раз мы говорим о том, что наша страна должна быть транзитной, а грузопоток и автомобили, которые проходят через страну — это наша выгода. То соответственно, дороги должны быть такого качества, чтоб выдерживать большие грузы”, — подчеркнул В.Новак.

Он пояснил, что асфальт не выдерживает грузоперевозки, поэтому единственным выходом из ситуации является смена асфальтных дорог на бетонные.

“Бетонные дороги — это выгодно. Дело в том, что у нас, по крайней мере, насколько я помню, начиная с 2013 года, когда это все обсуждалось, что нужно строить дороги из бетона, до дела так и не дошли.

Там разные расценки, я не знаю точных цифр, так как источники разнообразные. Но не стоит забывать о том, что средний срок эксплуатации такой дороги 20-30 лет, а то 50 лет”, — сказал В.Новак.

На примере немецкого автобана он рассказал о преимуществах бетонной дороги для каждого автомобилиста.

“По ним, как минимум удобнее ездить, особенно ночью. А так как у нас еще дороги не освещенные — то особенно ночью бетонная дорога лучше видна, асфальт черный, сливается, а бетон лучше видно.

Они менее шумные и даже говорят, что более экономичны. И вот эти немецкие автобаны — они бесплатные. Это ж практически единственная страна в Европе, которая не берет денег за автобаны. Основные автобаны строились после войны, и вот сейчас только Германия заговаривает о том, что нужно ввести платный проезд по автобанам, так как эти дороги нужно поддерживать в состоянии.

То есть, представьте, 50-60 годы они были построены и только сейчас идет речь о том, что нужно что-то подправить, 2010-2015 год — более полувека эти дороги прослужили.

Тут все дело в государственном мышлении — если люди думают о том, что будет через 50 лет — они строят бетонные дороги”, — резюмировал В.Новак.