Експерт розповіла, що змусить українців чіпувати тварин

За її словами, чіпування тварин покращить епізоотичну ситуацію в країні.

"Це дуже важливо, зокрема, в умовах постійного поширення африканської чуми свиней. Адже неконтрольований забій тварин, неможливість відстежити їх переміщення та реалізацію лише поглиблює ситуацію, оскільки заражене м'ясо може перевозитися на чисті території, і ніхто не знатиме про його походження", - пояснила Паламар.

Реєстрація тварин поліпшить якість м'ясних та молочних продуктів харчування, продовжила вона.

"Адже високий рівень епізоотичної безпеки в країні гарантує пересічному споживачеві впевненість у якості та безпечності харчів", - зазначила Паламар.

Реєстрація тварин надає право власнику претендувати на отримання бюджетної дотації, розповіла експерт.

"Йдеться про дотацію, зокрема, на утримання корів та вирощування молодняку ВРХ", - пояснила Паламар.

Чіпування тварин — розповсюджена практика більшості західних країн. Вона дозволяє ідентифікувати тварин і, таким чином, контролювати їх власників. В Україні поки що ця процедура необов’язкова. Однак у 2018 році у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонується зобов'язати власників домашніх тварин оформляти ветеринарні паспорти. Йдеться як про хатніх, так і про сільськогосподарських тварин.

Передбачається, що після ухвалення закону буде створений Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде числитися у базі.

Облікування та реєстрація підтверджуватимуть право володіння твариною, спростять пошук власника в разі її втрати або крадіжки та нівелюють можливість підміни при вивезенні за кордон тощо, кажуть законотворці.

Нові правила розроблені для того, щоб привести українське законодавство у сфері поводження з тваринами у відповідність з Європейською конвенцією про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала у 2013 році.

Для власників хатніх тварин послуги з реєстрації будуть платними. Кошти на реєстрацію та ідентифікацію сільськогосподарських тварин виділятиме держава.

За ненадання даних про домашніх тварин або відсутність їхньої реєстрації власників пропонують притягати до адміністративної відповідальності.