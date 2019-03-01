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Експерт розповіла, що змусить українців чіпувати тварин

Експерт розповіла, що змусить українців чіпувати тварин

Київ • УНН

 • 9301 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Ухвалення законопроекту про реєстрацію та ідентифікацію тварин вирішить багато болючих питань. Про це УНН розповіла голова Асоціації тваринників України, аграрний експерт Ірина Паламар.

За її словами, чіпування тварин покращить епізоотичну ситуацію в країні.

"Це дуже важливо, зокрема, в умовах постійного поширення африканської чуми свиней. Адже неконтрольований забій тварин, неможливість відстежити їх переміщення та реалізацію лише поглиблює ситуацію, оскільки заражене м'ясо може перевозитися на чисті території, і ніхто не знатиме про його походження", - пояснила Паламар.

Реєстрація тварин поліпшить якість м'ясних та молочних продуктів харчування, продовжила вона.

"Адже високий рівень епізоотичної безпеки в країні гарантує пересічному споживачеві впевненість у якості та безпечності харчів", - зазначила Паламар.

Реєстрація тварин надає право власнику претендувати на отримання бюджетної дотації, розповіла експерт.

"Йдеться про дотацію, зокрема, на утримання корів та вирощування молодняку ВРХ", - пояснила Паламар.

Чіпування тварин — розповсюджена практика більшості західних країн. Вона дозволяє ідентифікувати тварин і, таким чином, контролювати їх власників. В Україні поки що ця процедура необов’язкова. Однак у 2018 році у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонується зобов'язати власників домашніх тварин оформляти ветеринарні паспорти. Йдеться як про хатніх, так і про сільськогосподарських тварин.

Передбачається, що після ухвалення закону буде створений Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде числитися у базі.

Облікування та реєстрація підтверджуватимуть право володіння твариною, спростять пошук власника в разі її втрати або крадіжки та нівелюють можливість підміни при вивезенні за кордон тощо, кажуть законотворці.

Нові правила розроблені для того, щоб привести українське законодавство у сфері поводження з тваринами у відповідність з Європейською конвенцією про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала у 2013 році.

Для власників хатніх тварин послуги з реєстрації будуть платними. Кошти на реєстрацію та ідентифікацію сільськогосподарських тварин виділятиме держава.

За ненадання даних про домашніх тварин або відсутність їхньої реєстрації власників пропонують притягати до адміністративної відповідальності.

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