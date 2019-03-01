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Эксперт рассказала, что заставит украинцев чипировать животных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Принятие законопроекта о регистрации и идентификации животных решит болезненных вопросов. Об этом УНН рассказала председатель Ассоциации животноводов Украины, аграрный эксперт Ирина Пономарь.

По ее словам, чипирование животных улучшит эпизоотической ситуации в стране.

"Это очень важно, особенно в условиях постоянного распространения африканской чумы свиней. Ведь неконтролируемый забой животных, невозможность отследить их перемещение и реализацию только углубляет ситуацию, поскольку зараженное мясо может перевозиться на чистые территории, и никто не знает о его происхождении", - пояснила Пономарь.

Регистрация животных улучшит качество мясных и молочных продуктов питания, продолжила она.

"Ведь высокий уровень эпизоотической безопасности в стране гарантирует рядовому потребителю уверенность в качестве и безопасности продуктов", - отметила Пономарь.

Регистрация животных дает право владельцу претендовать на получение бюджетной дотации, рассказала эксперт.

"Речь идет о дотации, в частности, на содержание коров и выращивание молодняка КРС", - пояснила Пономарь.

Чипирование животных - распространенная практика большинства западных стран. Она позволяет идентифицировать животных и, таким образом, контролировать их владельцев. В Украине пока эта процедура необязательна. Однако в 2018 году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагается обязать владельцев домашних животных оформлять ветеринарные паспорта. Речь идет как о домашних, так и о сельскохозяйственных животных.

Предполагается, что после принятия закона будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет числиться в базе.

Учеи и регистрация будет подтверждать право владения животным, упростит поиск владельца в случае его утери или кражи и нивелируют возможность подмены при вывозе за границу и т.п., говорят законодатели.

Новые правила разработаны для того, чтобы привести украинское законодательство в сфере обращения с животными в соответствие с Европейской конвенцией о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала в 2013 году.

Для владельцев домашних животных услуги по регистрации будут платными. Средства на регистрацию и идентификацию сельскохозяйственных животных будет выделять государство.

За непредоставление данных о домашних животных или отсутствие их регистрации владельцев предлагают привлекать к административной ответственности.

Украинские Национальные Новости

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