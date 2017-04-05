Експерт розповіла, що дозволить побороти сурогатний ринок алкоголю

“Виробництво легального алкоголю з 2010 по 2016 рік скоротилося з 39 до 16 мільйонів декалітрів. Частка тіньового сегменту ринку в цей проміжок часу зросла з 15-20% до 45-59%. І саме в цей період ми мали декілька необґрунтованих підвищень акцизів на горілчану продукцію, а також підвищення вартості спирту. (Наприклад, ставка АС зросла з 39,4 грн у 2010 році до 105,8 грн у 2016 році на 1 л 100% спирту).

І нагадую, що спиртова галузь в Україні взагалі монополізована. Тобто, як виробник алкоголю, я не маю права вибору, у кого придбати спирт, якщо "Укрспирт" безпідставно завищує ціни на свою продукцію”, — сказала О.Івушкіна.

За її словами, для того, щоб врятувати вітчизняного виробника і споживача, потрібна чітка та системна державна політика у спиртовому та алкогольному сегменті, але для цього потрібно досить багато часу. А вже сьогодні в оперативному плані потрібно врегулювати податкову складову.

“Якщо намагатися зараз оперативно відреагувати на ситуацію, чим врятувати вітчизняного виробника і свого споживача, то, перш за все, треба врегулювати податкову складову. Привести її до тверезих і обґрунтованих акцизів на алкогольні вироби. Ставка акцизу має бути такою, щоб легальний виробник міг конкурувати ціною з тіньовим бізнесом. Маючи конкурентну ціну на ринку і гарантуючи при цьому якість товару (чого не можуть зробити нелегали), офіційні виробники та дилери протягом певного проміжку часу, послуговуючись виключно ринковими механізмами конкуренції, просто витіснять сурогатну, нелегальну, сіру і чорну алкогольну продукцію з ринку. Щонайменше — цей сегмент втратить ті лідируючі позиції, які займає сьогодні.

Я хочу підкреслити, що ми — легальні виробники — не відмовляємося платити акцизи і справно це сьогодні робимо. Ми також не просимо нам їх необґрунтовано занижувати. Єдине, на чому наголошує ринок, так це на тому, аби податки були економічно обґрунтованими”, — наголосила О.Івушкіна.

Нагадаємо, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.

Разом з тим, у різних областях фіксують збільшення кількості отруєнь неякісним алкоголем.

Аналітики ринку і члени податного Комітету ВРУ переконані, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби в Україні.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа М.Лаврика, у ВРУ ініціюватимуть перегляд акцизів на алкоголь.