Эксперт рассказала, что позволит побороть суррогатный рынок алкоголя

"Производство легального алкоголя с 2010 по 2016 год сократилось с 39 до 16 млн декалитров. Доля теневого сегмента рынка в этот промежуток времени выросла с 15-20% до 45-59%. И именно в этот период мы имели несколько необоснованных повышений акцизов на водочную продукцию, а также повышение стоимости спирта. (Например, ставка АС выросла с 39,4 грн в 2010 году до 105,8 грн в 2016 году на 1 л 100% спирта).

И напоминаю, что спиртовая отрасль в Украине вообще монополизирована. То есть, как производитель алкоголя, я не имею права выбора, у кого приобрести спирт, если "Укрспирт" безосновательно завышает цены на свою продукцию", - сказала О.Ивушкина.

По ее словам, для того, чтобы спасти отечественного производителя и потребителя, нужна четкая и системная государственная политика в спиртовом и алкогольном сегменте, но для этого требуется достаточно много времени. А уже сегодня в оперативном плане нужно урегулировать налоговую составляющую.

"Если пытаться сейчас оперативно отреагировать на ситуацию, чем спасти отечественного производителя и своего потребителя, то, прежде всего, нужно урегулировать налоговую составляющую. Привести ее к трезвым и обоснованным акцизам на алкогольные изделия. Ставка акциза должна быть такой, чтобы легальный производитель мог конкурировать ценой с теневым бизнесом. Имея конкурентную цену на рынке и гарантируя при этом качество товара (чего не могут сделать нелегалы), официальные производители и дилеры в течение определенного промежутка времени, пользуясь исключительно рыночными механизмами конкуренции, просто вытеснят суррогатную, нелегальную, серую и черную алкогольную продукцию с рынка. По меньшей мере - этот сегмент потеряет те лидирующие позиции, которые занимает сегодня.

Я хочу подчеркнуть, что мы - легальные производители - не отказываемся платить акцизы и исправно этом делаем. Мы также не просим нам их необоснованно занижать. Единственное, на чем акцентирует рынок, так это на том, чтобы налоги были экономически обоснованными", - отметила О.Ивушкина.

Напомним, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.

Вместе с тем, в различных областях фиксируют увеличение количества отравлений некачественным алкоголем.

Аналитики рынка и члены податного Комитета ВРУ убеждены, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

Как сообщал УНН, по словам нардепа Н.Лаврика, в ВРУ инициировать пересмотр акцизов на алкоголь.