Експерт: Рада не реагує на суспільні запити та високі тарифи, а це б’є по Зеленському

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"У нас завжди Рада не поспішала за порядком денним і не чутливо реагувала на суспільні запити. На жаль, політикою займатися простіше, аніж вирішувати складні економічні та соціальні питання. Наприклад, питання тарифів б'є і по "Слузі народу", і по Зеленському. Але розв'язання цього питання руйнує олігархічну систему, що досить незручно для багатьох депутатів, які в "Слузі народу" опинилися завдяки утримувачам", - вважає Золотарьов.

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Через таку глухоту до потреб населення влада, за словами політолога, ризикує отримати кризу несплати за житлово-комунальні послуги, а також соціального бунту.

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"Це загрожує кризою неплатежів. Ми маємо вже 80 млрд поточної заборгованості за комуналкою – і цифра зростає. Це може призвести до соціального бунту", - вважає Золотарьов.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко заявив, що фракція "Батьківщина" вже майже місяць збирає підписи для позачергового засідання Верховної Ради з метою розгляду законопроекту про зменшення тарифів для населення. Серед нардепів-представників партії “Слуга народу” майже ніхто не підтримав ініціативу. Нардеп Івченко вважає, що питання тарифів першочергово має бути розглянуто Верховною Радою, адже високі тарифи також збільшують ціни й на продукти.

“Це має бути розглянуто на позачерговому засіданні. Ми ж повертаємося з регіонів, спілкуємося з людьми, з тими, хто виробляє продукти. І всі говорять про те, що ціни на енергоносії ведуть за собою здорожчення не тільки ЖКП, а й цін на продукти. У нас хоч щось виробляється зараз без світла або без газу?”, — наголосив він.

Контекст

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що мало знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діяла з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. З квітня ціни на газ мають повернутися до ринкового рівня, тож, постачальники вже не обмежені цифрою в 6,99 грн за кубометр.