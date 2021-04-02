Эксперт: Рада не реагирует на общественные запросы и высокие тарифы, а это сказывается на Зеленском

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"У нас всегда Рада не спешила за повесткой дня и не чувствительно реагировала на общественные запросы. К сожалению, политикой заниматься проще, чем решать сложные экономические и социальные вопросы. Например, вопрос тарифов бьет и по "Слуге народа", и по Зеленскому. Но решение этого вопроса разрушает олигархическую систему, что достаточно неудобно для многих депутатов, которые в "Слуге народа" оказались благодаря держателям", - считает Золотарев.

Детали

Из-за такой глухоты к нуждам населения власть, по словам политолога, рискует получить кризис неуплаты за жилищно-коммунальные услуги, а также социальный бунт.

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"Это грозит кризисом неплатежей. Мы уже имеем 80 млрд текущей задолженности по коммуналке - и цифра растет. Это может привести к социальному бунту", - считает Золотарев.

Дополнение

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко заявил, что фракция "Батькивщина" уже почти месяц собирает подписи для внеочередного заседания Верховной Рады с целью рассмотрения законопроекта об уменьшении тарифов для населения. Среди нардепов-представителей партии "Слуга народа" почти никто не поддержал инициативу. Нардеп Ивченко считает, что вопрос тарифов в первую очередь должен быть рассмотрен Верховной Радой, ведь высокие тарифы также увеличивают цены и на продукты.

"Это должно быть рассмотрено на внеочередном заседании. Мы же возвращаемся из регионов, общаемся с людьми, с теми, кто производит продукты. И все говорят о том, что цены на энергоносители ведут за собой подорожание не только ЖКХ, но и цен на продукты. У нас хоть что-то производится сейчас без света или без газа?", - подчеркнул он.

Контекст

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно было снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена действовала с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. С апреля цены на газ должны вернуться к рыночному уровню, поэтому, поставщики уже не ограничены цифрой в 6,99 грн за кубометр.