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Нардепи обговорюватимуть розмальований ОП, а не високі тарифи – Івченко про позачергове засідання Ради

Нардепи обговорюватимуть розмальований ОП, а не високі тарифи – Івченко про позачергове засідання Ради

Київ • УНН

 • 14578 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У вівторок на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати обговорюватимуть розмальований Офіс Президента, замість того, щоб розглядати важливі для населення проблеми високих тарифів. Про це в ефірі телеканалу Kyiv LIVE заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко, повідомляє УНН.

Цитата:

"У вівторок буде позачергове засідання Ради. І депутати будуть обговорювати, хто розмалював Офіс Президента, хто ці люди, потім будуть говорити про те, скільки це коштує державному бюджету, щоб все відмити. А де питання тарифів? "Батьківщина" зараз збирає позачергове засідання, і ми не можемо дібрати 150 голосів щодо питання тарифів", - заявив Івченко.

Деталі

Парламентар пояснює, що наявний законопроект - це реальний спосіб зменшити втричі тарифи та, відповідно, знизити ціни на продукти.

"Єдиний закон, який врегульовує питання ціни на газ – це закон про газ власного видобутку для громадян України. Він втричі зменшує тарифи на опалення, вдвічі на гарячу воду тощо. Це ж будуть і ціни на продукти зменшуватися, бо ніщо не виробляється без газу і світла", - зазначив Івченко.

Однак, за його словами, саме народні депутати від партії "Слуга народу" не підтримують позачергове засідання для розгляду законопроекту, який знизить тарифи для населення.

"Під цим законопроектом № 4680 підписи поставили 132 нардепи. Не ставлять "слуги народу". Вони хочуть поговорити у Президента, хто лох, хто ні та хто стіни розмальовував, а підписи під важливими законопроектами не хочуть ставити", - резюмував парламентар.

Контекст

У суботу ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів.
Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.

Пізніше в ОП уточнили, що розмір збитку, завданого державі внаслідок дій протестувальників, за попередніми даними, становить приблизно 2 млн грн

Доповнення

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради, яке планували провести 26 березня, відбудеться у вівторок, 30 березня. 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що 30 березня, можуть відбутися два позачергових засідання Верховної Ради. 

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