Протест під Офісом Президента: позачергове засідання ВР перенесли на 30 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради, яке планували провести 26 березня, відбудеться у вівторок, 30 березня. Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура у Telegram-каналі, пише УНН.
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"Позачергове засідання ВР відбудеться у вівторок (30.03.), так як багато депутатів не встигнуть повернутися з виборчих округів в Київ", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Олексанр Качура додав, що окрім постанови про події на Банковій будуть розглядатися і інші питання.
"Порядок денний буде формуватися на основі пропозицій комітетів", - підсумував він.
Що було раніше
Народні депутати від фракції “Слуга народу” ініціюватимуть позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу президента.
Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Устенко повідомив УНН, що позачергове засідання Верховної Ради заплановане на п'ятницю, 26 березня.
Контекст
У суботу ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів.
Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців.
Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.
В Офісі президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.
Пізніше в ОП уточнили, що розмір збитку, завданого державі внаслідок дій протестувальників, за попередніми даними, становить приблизно 2 млн грн.