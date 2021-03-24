Протест под Офисом Президента: внеочередное заседание ВР перенесли на 30 марта

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, которое планировали провести 26 марта, состоится во вторник, 30 марта. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"Внеочередное заседание ВР состоится во вторник (30.03.), так как многие депутаты не успеют вернуться из избирательных округов в Киев", - говорится в сообщении.

Детали

Алексанр Качура добавил, что кроме постановления о событиях на Банковой будут рассматриваться и другие вопросы.

"Повестка дня будет формироваться на основе предложений комитетов", - подытожил он.

Что было раньше

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко сообщил УНН, что внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на пятницу, 26 марта.

Контекст

В субботу вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных.

Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов.

Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.

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