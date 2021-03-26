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Нардепы будут обсуждать разрисованный ОП, а не высокие тарифы - Ивченко о внеочередном заседании Рады

Нардепы будут обсуждать разрисованный ОП, а не высокие тарифы - Ивченко о внеочередном заседании Рады

Киев  •  УНН

 • 14572 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Во вторник на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты будут обсуждать разрисованный Офис Президента, вместо того, чтобы рассматривать важные для населения проблемы высоких тарифов. Об этом в эфире телеканала Kyiv LIVE заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко, сообщает УНН.

Цитата:

"Во вторник будет внеочередное заседание Рады. И депутаты будут обсуждать, кто разрисовал Офис Президента, кто эти люди, потом будут говорить о том, сколько это стоит государственному бюджету, чтобы все отмыть. А где вопрос тарифов? "Батькивщина" сейчас собирает внеочередное заседание, и мы не можем подобрать 150 голосов по вопросу тарифов", - заявил Ивченко.

Детали

Парламентарий объясняет, что имеющийся законопроект - это реальный способ уменьшить втрое тарифы и, соответственно, снизить цены на продукты.

"Единственный закон, который регулирует вопрос цены на газ - это закон о газе собственной добычи для граждан Украины. Он втрое уменьшает тарифы на отопление, вдвое на горячую воду и пр. Это же будут цены на продукты уменьшаться, потому что ничто не производится без газа и света", - отметил Ивченко.

Однако, по его словам, именно народные депутаты от партии "Слуга народа" не поддерживают внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта, который снизит тарифы для населения.

"Под этим законопроектом № 4680 подписи поставили 132 нардепа. Не ставят "слуги народа". Они хотят поговорить у Президента, кто лох, кто нет, и кто стены разрисовывал, а подписи под важными законопроектами не хотят ставить", - резюмировал парламентарий.

Контекст

В субботу вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.

Дополнение

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, которое планировали провести 26 марта, состоится во вторник, 30 марта.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что 30 марта, могут произойти два внеочередных заседания Верховной Рады.

Украинские Национальные Новости

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