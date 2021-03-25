Разумков підтвердив, що 30 березня можуть відбутися два позачергових засідання ВР

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“Станом на сьогодні офіційних звернень ні від Президента України, ні від народних депутатів не надходило. Але попередньо ми можемо говорити про те, що позачергове засідання Верховної Ради, скоріш за все, відбудеться у вівторок о 13:00. Можливо їх навіть буде два”, — розповів Разумков.

Деталі

За його словами, одне засідання може бути ініційоване Президентом для розгляду низки економічних питань та протидії пандемії.

“Паралельно з цим народні депутати звернулися до апарату Верховної Ради щодо видачі їм підписних листів на ще одне позачергове засідання, яке, скоріш за все, також відбудеться у вівторок”, — сказав Разумков.

Він розповів, що на цьому засіданні передбачається заслуховування інформації представників силових відомств щодо подій під Офісом Президента 20 березня.

Разумков також зазначив, що передбачено розгляд питань, які стосуються дострокового припинення повноважень народних депутатів, які пішли працювати в органи виконавчої влади.

“В цілому, я думаю, що може бути десь до 17-18 питань, які ВР зможе розглянути у вівторок”, — сказав Разумков.

Доповнення

Депутат “Слуги народу” Юлія Гришина заявила, що наступного тижня планується відразу два позачергових засідання Верховної Ради. Обидва, швидше за все, у вівторок, 30 березня. Друге ініціює Президент Володимир Зеленський. Розглянути планують 12 питань.

Заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що у Верховній Раді України почали збирати підписи для проведення позачергово засідання для ухвалення постанови, що засуджує події під Офісом Президента 20 березня (№ 5295).

Народні депутати від фракції “Слуга народу” ініціюватимуть позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу президента.

Народний депутат від партії “Слуга народу” Олексій Устенко повідомив УНН, що позачергове засідання Верховної Ради заплановане на п’ятницю, 26 березня.

Контекст

У суботу ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів.

Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців.

Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.

В Офісі президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.

Пізніше в ОП уточнили, що розмір збитку, завданого державі внаслідок дій протестувальників, за попередніми даними, становить приблизно 2 млн грн.