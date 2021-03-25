Разумков подтвердил, что 30 марта могут пройти два внеочередных заседания ВР

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“По состоянию на сегодня официальных обращений ни от Президента Украины, ни от народных депутатов не поступало. Но предварительно мы можем говорить о том, что внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего, состоится во вторник в 13:00. Возможно их даже будет два”, — рассказал Разумков.

Детали

По его словам, одно заседание может быть инициировано Президентом для рассмотрения ряда экономических вопросов и противодействию пандемии.

“Параллельно с этим народные депутаты обратились к аппарату Верховной Рады относительно выдачи им подписных листов на еще одно внеочередное заседание, которое, скорее всего, также состоится во вторник”, — сказал Разумков.

Он рассказал, что на этом заседании предполагается заслушивание информации представителей силовых ведомств относительно событий под Офисом Президента 20 марта.

Разумков также отметил, что предусмотрено рассмотрение вопросов, касающихся досрочного прекращения полномочий народных депутатов, которые пошли работать в органы исполнительной власти.

“В целом, я думаю, что может быть где-то до 17-18 вопросов, которые ВР сможет рассмотреть во вторник”, — сказал Разумков.

Дополнение

Депутат “Слуги народа” Юлия Гришина заявила, что на следующей неделе планируется сразу два внеочередных заседания Верховной Рады. Оба, скорее всего, во вторник, 30 марта. Второе инициирует Президент Владимир Зеленский. Рассмотреть планируют 12 вопросов.

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что в Верховний Раде Украины начали собирать подписи для проведения внеочередного заседания для принятия постановления, осуждающего события в Офисом Президента 20 марта (№ 5295).

Народные депутаты от фракции “Слуга народа” инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента.

Народный депутат от партии “Слуга народа” Алексей Устенко сообщил УНН, что внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на пятницу, 26 марта.

Контекст

В субботу вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных.

Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов.

Он отметил, что “разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов”.

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.