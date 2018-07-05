Експерт про закон щодо кредитування: позичальників змусять задуматися, чи варто брати кредит

“Закон посилює вимоги до позичальників, але може це буде приводом зайвий раз подумати, а чи варто брати цей кредит. Насильно кредити ніхто нікому не видає”, — сказав Косюга.

Як пояснив експерт, це закон, який спрямований на захист прав кредиторів. Закон усуває ряд підзаконних казусів, які дозволяли або позичальникові, або поручителю, або спадкоємцю позичальника ховатися від виконання своїх зобов’язань.

“Наприклад, квартира або будинок були взяті в іпотеку, позичальник помер, і забрати будинок неможливо, тому що немає позичальника, немає відповідача. Відповідно, за новим законом, особа, яка вступає в право спадщини або може це зробити, зобов’язується, що разом зі спадщиною до неї переходить і борг. Закон вирішує досить багато нюансів, які говорять про те, що в Україні починають захищатися права кредитора”, - зазначив Косюга.

Фахівець звернув увагу на те, що до тих пір поки в Україні будуть кредити, що не повертаються, то у кредиторів буде потреба захищатися.

“На сьогодні у нас в зв’язку з тим, що надмірно лояльне законодавство по відношенню до позичальника і ми максимально захищаємо права користувачів фінансовими послугами, банківська система знаходиться в стагнації. До нас не заходить інвестор, оскільки права кредиторів у нас не захищені, до нас не йдуть зарубіжні банки і навпаки закриваються, тому що кредит видати у нас дуже просто, а повернути його дуже важко”, - резюмував Косюга.

Нагадаємо, на 20 найбільших бізнес-груп припадає близько 50% загальної кількості непрацюючих кредитів банків (NPL).