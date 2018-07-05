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Эксперт о законе о кредитовании: заемщиков заставят задуматься, стоит ли брать кредит

Эксперт о законе о кредитовании: заемщиков заставят задуматься, стоит ли брать кредит

Киев  •  УНН

 • 17986 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Ужесточенные требования к заемщикам заставят их лишний раз задуматься о том, стоит ли брать кредит. Об это в комментарии УНН сообщил эксперт в сфере финансов Владимир Косюга.

“Закон ужесточает требования к заемщикам, но может это будет поводом лишний раз подумать, а стоит ли брать этот кредит. Насильно кредиты никто никому не выдает”, — сказал Косюга.

Как пояснил эксперт, это закон, который направлен на защиту прав кредиторов. Закон устраняет ряд подзаконных казусов, которые позволяли или заемщику, или поручителю, или наследнику заемщика укрываться от исполнения своих обязательств.

“Например, квартира или дом были взяты в ипотеку, заемщик умер, и забрать дом невозможно, потому что нет заемщика, нет ответчика. Соответственно по новому закону, лицо, которое вступает в право наследства или может это сделать, обязуется, что вместе с наследством к нему переходит и долг. Закон решает достаточно много нюансов, которые говорят о том, что в Украине начинают защищаться права кредитора”, — отметил Косюга.

Специалист обратил внимание на то, что до тех пор пока в Украине будут невозвратные кредиты, то у кредиторов будет потребность защищаться.

“На сегодня у нас в связи с тем, что излишне лояльное законодательство по отношению к заемщику и мы максимально защищаем права пользователей финансовыми услугами, банковская система находится в стагнации. К нам не приходит инвестор, поскольку права кредиторов у нас не защищены, к нам не идут зарубежные банки и наоборот закрываются, потому что кредит выдать у нас очень просто, а вернуть его очень тяжело”, — заключил Косюга.

Напомним, на 20 крупнейших бизнес-групп приходится около 50% общего количества неработающих кредитов банков (NPL).

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