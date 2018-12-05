Експерт пояснив, як захистити свої данні при роботі за комп’ютером

"Не можна на всі системи ставити один і той самий пароль, неможна, щоб паролі були схожі", - зазначив експерт.



За його словами, крім того, не слід зберігати важливу особисту інформацію на комп’ютері, доступ до якого мають інші особи, оскільки вона може бути використана ними.



"Якщо доступ до комп’ютера множинний, завжди є можливість туди залізти й отримати інформацію тим чи іншим способом", - додав експерт.



При цьому він нагадав, що також не слід повідомляти будь-які свої дані телефоном людям, які телефонують і представляються співробітниками банків чи інших служб. Як раз за допомогою таких дзвінків шахраї дізнаються важливу інформацію, яку можуть потім використати в своїх корисних цілях.



Нагадаємо, державні підприємства, зокрема об’єкти критичної інфраструктури, абсолютно не готові до протистояння кіберзагрозам, кількість яких збільшується.



Україна втратила від кібератаки вірусу Petya.А близько 0,5% ВВП.