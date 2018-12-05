Эксперт объяснил, как защитить свои данные при работе за компьютером
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Чтобы предотвратить утечку информации при работе за компьютером, надо менять пароли, не оставлять важную информацию на компьютере с доступом других лиц, а также не сообщать личную информацию третьим лицам телефоном. Об этом сообщил член общественного совета при Государственной администрации специальной связи и защиты информации, председатель правления ОО "Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных" Олег Соболев в комментарии корреспондент УНН.
"Нельзя на все системы ставить один и тот же пароль, нельзя, чтобы пароли были похожи", - отметил эксперт.
По его словам, кроме того, не следует хранить важную личную информацию на компьютере, доступ к которому имеют другие лица, поскольку она может быть использована ими.
"Если доступ к компьютеру множественный, всегда есть возможность туда залезть и получить информацию тем или иным способом", - добавил эксперт.
При этом он напомнил, что также не следует сообщать любые свои данные по телефону людям, которые звонят и представляются сотрудниками банков или других служб. Как раз с помощью таких звонков мошенники узнают важную информацию, которую могут затем использовать в своих корыстных целях.
Напомним, государственные предприятия, в том числе объекты критической инфраструктуры, совершенно не готовы к противостоянию киберугрозами, количество которых увеличивается.
Украина потеряла от кибератаки вируса Petya.А около 0,5% ВВП.