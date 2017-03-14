Експерт пояснив, чому українці стали частіше труїтися неякісними продуктами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У зв’язку з тим, що у населення падають прибутки, споживачі звертають увагу на продукти найдешевшого сегменту і таким чином намагаються зекономити. А відсутність належного контролю за бізнесом збоку уповноважених органів породжує велику кількість фальсифікованої продукції на ринку. Про це у коментарі УНН розповів виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Максим Несміянов.
“Окрім того, у 2014 і 2015 роках перевірок бізнесу ніхто не здійснював. У 2016 це було зроблено скажімо так „не дуже якісно“, тому підприємці зрозуміли, що ніхто контроль на ринку не здійснює, можна робити фальсифіковану продукцію. І на всі українські ринки ринули фальсифікати”, — зазначив він.
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Експерт зауважив, що недобросовісні виробники почали використовувати не якісну сировину.
“Хтось почав робити продукт, наприклад, там масло, але насправді це не масло, а спред. Хтось випускає продукцію під незрозумілою маркою — швиденько розпродається і потім знову заходить вже під новою назвою. Ніхто ж нічого не контролює, а населення не стежить за тенденціями ринку. Люди знають, що є достатньо багато фальсифікату, але у тих у кого мало грошей, вони на це не зважають, а просто стараються вижити.
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Плюс, останні тенденції на ринку, от у 2017 році середній чек в магазині росте, а кількість покупців падає. Це говорить про те, що населення починає повільно, але впевнено голодувати”, — пояснив він.
За словами М.Несміянова для того, щоб виправити ситуацію на ринку потрібно, як мінімум скасувати мораторій на перевірку бізнесу та розпочати належні заходи контролю.
Також, за його словами, потрібно привести до ладу роботу Держпродспоживслужби.
“Потрібно розібратися, хто працює в цій службі і встановити контроль над працівниками цієї служби”, — сказав він, і додав, що знає про випадки, коли представники бізнесу мали вплив на членів громадської ради Держпродспоживслужби.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, ринок харчових продуктів потерпає від безконтрольності та фальсифікату.
Як наслідок, на сьогодні чи не в кожному регіоні фіксують збільшення кількості харчових отруєнь, в окремих областях — майже у два рази, наголосив політик.