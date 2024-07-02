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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ексочільника розвідки обрали новим прем’єром Нідерландів: Зеленський відреагував

Київ • УНН

 • 15599 перегляди

Дік Шуф, колишній генеральний директор Служби розвідки та безпеки Нідерландів, призначений новим прем'єр-міністром Нідерландів, і Президент Зеленський привітав його, висловивши сподівання на подальшу активну співпрацю у зміцненні українсько-нідерландського партнерства.

Ексочільника розвідки обрали новим прем’єром Нідерландів: Зеленський відреагував

Колишнього генерального директора Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів Діка Шуфа призначили на посаду прем'єр-міністра країни. На обрання Шуфа вже відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що сподівається на подальшу активну співпрацю у зміцненні українсько-нідерландського партнерства, передає УНН.

Вітаю Діка Шуфа з призначенням на посаду прем'єр-міністра Нідерландів. Високо ціную лідерство Нідерландів у наданні оборонної та інших видів допомоги, консолідації міжнародної підтримки України та зусиль із забезпечення всебічної відповідальності за російські злочини

- написав Зеленський у соцмережі X.

Голова держави вказав, що сподівається на подальшу активну співпрацю у зміцненні українсько-нідерландського партнерства та відновленні справедливого миру й безпеки в усій нашій Європі.

Нагадаємо

Союзники по НАТО обрали прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним Генеральним секретарем НАТО.

Довідково

Шуф до цього був є високопосадовцем у міністерстві юстиції Нідерландів, також протягом багатьох років очолював розвідувальне агентство AIVD та антитерористичне агентство NCTV. На початку 2000-х років він очолював імміграційну службу Нідерландів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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