Ексочільника розвідки обрали новим прем’єром Нідерландів: Зеленський відреагував
Київ • УНН
Дік Шуф, колишній генеральний директор Служби розвідки та безпеки Нідерландів, призначений новим прем'єр-міністром Нідерландів, і Президент Зеленський привітав його, висловивши сподівання на подальшу активну співпрацю у зміцненні українсько-нідерландського партнерства.
Колишнього генерального директора Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів Діка Шуфа призначили на посаду прем'єр-міністра країни. На обрання Шуфа вже відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що сподівається на подальшу активну співпрацю у зміцненні українсько-нідерландського партнерства, передає УНН.
Вітаю Діка Шуфа з призначенням на посаду прем'єр-міністра Нідерландів. Високо ціную лідерство Нідерландів у наданні оборонної та інших видів допомоги, консолідації міжнародної підтримки України та зусиль із забезпечення всебічної відповідальності за російські злочини
Голова держави вказав, що сподівається на подальшу активну співпрацю у зміцненні українсько-нідерландського партнерства та відновленні справедливого миру й безпеки в усій нашій Європі.
Нагадаємо
Союзники по НАТО обрали прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним Генеральним секретарем НАТО.
Довідково
Шуф до цього був є високопосадовцем у міністерстві юстиції Нідерландів, також протягом багатьох років очолював розвідувальне агентство AIVD та антитерористичне агентство NCTV. На початку 2000-х років він очолював імміграційну службу Нідерландів.