Бывшего генерального директора Службы общей разведки и безопасности Нидерландов Дика Шуфа назначили на должность премьер-министра страны. На избрание Шуфа уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что надеется на дальнейшее активное сотрудничество в укреплении украинско-нидерландского партнерства, передает УНН.

Поздравляю Дика Шуфа с назначением на должность премьер-министра Нидерландов. Высоко ценю лидерство Нидерландов в предоставлении оборонной и других видов помощи, консолидации международной поддержки Украины и усилий по обеспечению всесторонней ответственности за российские преступления - написал Зеленский в соцсети X.

Глава государства указал, что надеется на дальнейшее активное сотрудничество в укреплении украинско-нидерландского партнерства и восстановлении справедливого мира и безопасности во всей нашей Европе.

Напомним

Союзники по НАТО избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим Генеральным секретарем НАТО.

Справочно

Шуф до этого был высокопоставленным чиновником в министерстве юстиции Нидерландов, также в течение многих лет возглавлял разведывательное агентство AIVD и антитеррористическое агентство NCTV. В начале 2000-х годов он возглавлял иммиграционную службу Нидерландов.