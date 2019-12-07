Ексглава Пентагону висловився з приводу залучення США у переговори щодо Донбасу

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сполучені Штати у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі є більш важливим учасником, ніж Німеччина чи Франція, які входять у "нормандський формат", адже США є підписантом Будапештського меморандуму, і президент РФ Володимир Путін більше б зважав на позицію США. Однак, зважаючи на нинішню політичну ситуацію, активне долучення США на теперішній момент не принесе нічого доброго. Про це заявив колишній очільник Пентагону Еш Картер в інтерв'ю Голосу Америки, передає УНН.