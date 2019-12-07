Ексглава Пентагону висловився з приводу залучення США у переговори щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сполучені Штати у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі є більш важливим учасником, ніж Німеччина чи Франція, які входять у "нормандський формат", адже США є підписантом Будапештського меморандуму, і президент РФ Володимир Путін більше б зважав на позицію США. Однак, зважаючи на нинішню політичну ситуацію, активне долучення США на теперішній момент не принесе нічого доброго. Про це заявив колишній очільник Пентагону Еш Картер в інтерв'ю Голосу Америки, передає УНН.
"Сполучені Штати, на мою думку, є більш важливим учасником, ніж Німеччина, або Франція, адже США є підписантом Будапештського меморандуму а також тому, що Путін більше б зважав на позицію США. Така конфігурація була б кращою, однак на даний момент це лише гіпотетично. З огляду на теперішню політичну ситуацію, активне долучення США на теперішній момент не принесе нічого доброго. Це просто надто заплутає ситуацію. Якщо б політична ситуація була б повністю іншою, участь США пішла б на користь. Історично я виступав за участь Америки, але у даний конкретний момент це було б дуже незграбно", - вказав Картер, відповідаючи на запитання, чи було б корисно, якщо б Сполучені Штати та Велика Британія були більш активними в переговорих.
Оцінюючи, чи є підводні камені для України на переговорах у Парижі і яким би був найкращий результат у переговорах у "нормандському форматі", ексочільник Пентагону заявив: "Підводні камені тут більш імовірні, ніж гарні результати для України. Росія не має потреби та причин йти тепер на компроміс. Французи та німці не виявляли готовності використовувати важелі впливу проти Росії".
"Що може змінитись? Сподіваюсь, що не позиція України шляхом тиску, але боюсь, що зустріч може бути незбалансованою. Вважаю, Україна не має погоджуватись на щось, що не відповідає її баченню власних інтересів. Навіть якщо у результаті зустрічі у "нормандському форматі" не буде досягнуто домовленості, це нормально для України. Я не очікую будь-якого просування позиції Росії у напрямку до позиції України", - відзначив Картер.
"Нормандська" зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.