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Экс-глава Пентагона высказался по поводу привлечения США к переговорам по Донбассу

Киев  •  УНН

 • 13007 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Соединенные Штаты в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе являются более важным участником, чем Германия или Франция, которые входят в "нормандский формат", ведь США является подписантом Будапештского меморандума, и президент РФ Владимир Путин больше бы учитывал позицию США. Однако, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, активное приобщение США на текущий момент не принесет ничего хорошего. Об этом заявил бывший глава Пентагона Эш Картер в интервью Голосу Америки, передает УНН.

"Соединенные Штаты, по моему мнению, являются более важным участником, чем Германия или Франция, ведь США является подписантом Будапештского меморандума, а также потому, что Путин больше бы учитывал позицию США. Такая конфигурация была бы лучшей, однако на данный момент это только гипотетически. Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, активное приобщение США на текущий момент не принесет ничего хорошего. Это просто слишком запутает ситуацию. Если бы политическая ситуация была бы полностью другой, участие США пошло бы на пользу. Исторически я выступал за участие Америки, но в данный конкретный момент это было бы очень неуклюже", - указал Картер, отвечая на вопрос, было бы ли полезно, если бы Соединенные Штаты и Великобритания были более активными в переговорах.

Оценивая, есть ли подводные камни для Украины на переговорах в Париже и каким бы был лучший результат в переговорах в "нормандском формате", экс-глава Пентагона заявил: "Подводные камни здесь более вероятны, чем хорошие результаты для Украины. Россия не имеет необходимости и причин идти теперь на компромисс. Французы и немцы не проявляли готовности использовать рычаги воздействия против России".

"Что может измениться? Надеюсь, что не позиция Украины путем давления, но боюсь, что встреча может быть несбалансированной. Считаю, Украина не должна соглашаться на что-то, что не соответствует ее видению собственных интересов. Даже если в результате встречи в "нормандском формате" не будет достигнута договоренность, это нормально для Украины. Я не ожидаю какого-либо продвижения позиции России в направлении к позиции Украины", - отметил Картер.

"Нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

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