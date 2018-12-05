Екс-голову Апеляційного суду Криму залишили під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою до 1 січня 2019 року колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.
“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 5 листопада 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення”, — оприлюднила прес-служба рішення суду.
Нагадаємо, 5 листопада Голосіївський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерію Чорнобуку на два місяці — до 1 січня 2019 року.
Влітку екс-голову Апеляційного суду АР Криму Валерія Чорнобука оголосили у розшук за підозрою у державній зраді.
Так, 11 липня співробітники прокуратури разом із СБУ провели обшуки за місцем проживання В.Чорнобука. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.
3 листопада 2018 року правоохоронці затримали колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, якого розшукували за державну зраду.