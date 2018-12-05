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Экс-председателя Апелляционного суда Крыма оставили под стражей

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 1 января 2019 года бывший председатель Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

Экс-председателя Апелляционного суда Крыма оставили под стражей

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 5 ноября 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - обнародовала пресс-служба решение суда.

Напомним, 5 ноября Голосеевский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерию Чернобуку на два месяца - до 1 января 2019 года.

Летом экс-председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука объявили в розыск по подозрению в государственной измене.

Так, 11 июля сотрудники прокуратуры вместе с СБУ провели обыски по месту жительства В.Чорнобука. Ему было сообщено о подозрении в совершении государственной измены.

3 ноября 2018 года правоохранители задержали бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука, которого разыскивали за государственную измену.

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