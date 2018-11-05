Екс-голову Апеляційного суду Криму взяли під арешт до 1 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Голосіївський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерію Чорнобуку на два місяці - до 1 січня 2019 року, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.
“За результатами розгляду клопотання, останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці”, — розповіли у прес-службі.
Як повідомляв УНН, влітку екс-голову Апеляційного суду АР Криму Валерія Чорнобука оголосили у розшук за підозрою у державній зраді.
Так, 11 липня співробітники прокуратури разом із СБУ провели обшуки за місцем проживання В.Чорнобука. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.
3 листопада 2018 року правоохоронці затримали колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, якого розшукували за державну зраду.